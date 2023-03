“De même qu’il y a des Zones à défendre, des ZAD, je pense qu’il y a une biodiversité culturelle à préserver”

Nouveau né, le festival MàD, pour Mots à Défendre, se déploie sur deux longs week-ends. Sur son berceau, les regards et connexions de Caroline Lamarche et Joëlle Sambi, autrices associées au National et femmes engagées. Au total, 31 propositions hybrides, de catch des idées en show drag, de poésie graphique en résonances musicales, de performance trans en massages littéraires. Expériences singulières.