Dans les coulisses de “Pinocchio” au Théâtre royal du Parc

Après “Peter Pan”, Thierry Janssen reprend la plume pour adapter “Pinocchio” de Carlo Collodi. Un spectacle accessible dès 8 ans à découvrir au Parc du 9 mars au 8 avril. Pour “La Libre”, les scénographes Maggy Jacot et Axel De Booseré ont accepté de lever un coin du voile sur la création des décors et costumes.

On ne change pas une équipe qui gagne. Et ce n’est pas Thierry Debroux, directeur du Théâtre royal du Parc, qui dira le contraire, lui qui a, une nouvelle fois, missionné Thierry Janssen pour revisiter l’un des plus célèbres contes de notre enfance. Après le...