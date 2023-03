"Jeunisme, racisme... : le milieu gay est très cruel"

Cœur de pédé. Voilà un titre de pièce, tout en contraste, qui ne laisse pas indifférent. Ce "pédé", c'est Guillaume Druez, jeune auteur, comédien et metteur en scène, dont le cœur a été brisé à la suite d'une rupture amoureuse douloureuse. Mais n'y voyez pas un terme péjoratif. Bien au contraire! "C'est un mot que la communauté gay s'est, en fait, vraiment réapproprié, explique-t-il. Je l'utilise beaucoup pour parler de moi, de mes potes homosexuels. Quand on évoque la rue du Marché au charbon, là où se trouvent les différents bars gay, on va l'appeler entre nous la 'rue des pédés'. J'aime ces mots qui étaient des insultes, mais qu'on se réapproprie et dont on fait une force".

Il conçoit néanmoins bien que "des gens qui ne sont pas homosexuels puissent avoir des difficultés à utiliser le mot 'pédé', car ils pourraient trouver cela choquant, problématique". Mais c'est, précisément, "cette ambiguïté" qui intéresse Guillaume Druez. Et l'intitulé de son spectacle, Cœur de pédé, qui allie "douceur et trash", reflète "les paradoxes, contradictions et lignes de failles" qui traversent le trentenaire et, partant, fondent son récit.

"Sans maquillage ni artifices"

Après Bocal aux Riches-Claires en 2019 et Nous, les grosses au Théâtre de la Vie en 2020, Cœur de pédé est le troisième spectacle de Guillaume Druez, celui dans lequel il se met le plus à nu, quasiment au propre comme au figuré. "À la base, reprend-il, ce spectacle était un monologue que je jouais travesti, qui s'appelait d'ailleurs Monologue travesti. Mais à force de travail, j'ai eu envie d'enlever les couches, et donc celles du personnage de Drag Queen, pour être dans une réalité la plus brute possible afin de révéler qui j'étais, c'est-à-dire montrer mon cœur et mon homosexualité, et donc, aussi, oser dire 'pédé'".

Il poursuit : "Le milieu Drag se professionnalise beaucoup. Il y a des choses magnifiques et dingues qui se font en Belgique et je ne me sentais pas à la hauteur de continuer à essayer de faire mon petit Drag. Pour moi, ça n'avait plus d'intérêt. Puis, ce mouvement peut aussi avoir une vocation politique forte, dont je ne me sens pas assez légitime. Donc, c'était important pour moi que la parole portée dans ce spectacle, qui parle beaucoup d'amour et de sexualité, vienne vraiment d'un garçon homosexuel, sans maquillage ni artifices".

guillement Mon matériau, c'est la vie. J'essaie de la regarder en face, de ne pas en avoir une vision pessimiste ou optimiste, mais bien une vision réaliste.

Ces artifices dont il s'est délesté, Guillaume Druez les a, toutefois, transposés "autre part, dans la langue". "Le spectacle aurait pu continuer à s'appeler Monologue travesti dans le sens où la langue est travestie, expose celui qui est diplômé en Langues et littératures françaises et romanes de l'ULB. J'utilise des assonances, je fais des rimes, etc. Pour moi, donc, le travestissement est là : dans le travestissement du langage". Et de poursuivre : "Mon matériau, c'est la vie. J'essaie de la regarder en face, de ne pas en avoir une vision pessimiste ou optimiste, mais bien une vision réaliste. Mon métier, c'est l'art, c'est l'artifice, et donc, cela signifie modifier le réel, la langue non pas en la rendant artificielle, mais en la travaillant pour en faire art". Amour, sexe, rupture..., "les sujets que j'aborde sont 'banals', mais ce qui ne les rend pas banals, c'est justement ce travail de la langue".

Guillaume Druez est accompagné sur scène de Manuela Sanchez. ©Bartolomeo La Punzina

Guillaume Druez n'est toutefois pas seul sur scène puisqu'il est accompagné de Manuela Sanchez, qui joue le rôle de sa mère. "Quand j'écris, je veux toujours qu'il y ait une présence de la mère quelque part. Ici, ça parle de mecs, de mecs, de mecs, de sexe, de sexe, d'amour. Donc, je trouvais ça beau qu'à un moment donné la mère débarque un peu comme une soupape pour soulager le personnage et tous les questionnements qu'il soulève."

La vertu de l'identification

Il n'est jamais évident de se remettre d'une séparation, mais Guillaume Druez voit en son métier une vertu thérapeutique, cathartique indéniable. "Je crois à fond au pouvoir de la catharsis. C'est mon grand dada, s'enthousiasme-t-il. Je déteste les pièces pédagogiques ou didactiques ou pseudo-politiques prémâchées qui ont un discours. Je crois vraiment au pouvoir d'identification, c'est-à-dire oser dire des choses qui peuvent parfois être brutales et choquantes parce qu'elles sont réelles, sans pour autant choquer pour choquer. Pour moi, la scène de théâtre est vraiment l'endroit pour dire les choses, même si elles sont difficiles à entendre, parce qu'elle permet de les partager avec un public".

Il ajoute, en riant : "Je suis hyper heureux d'être artiste pour pouvoir justement 'bien vivre' les ruptures, avoir cet endroit de digestion. Quel bonheur!" "Mais, s'empresse-t-il de préciser, je n'ai aucune douleur à jouer ce spectacle. Je ne crois pas du tout à l'artiste douloureux – regardez-moi me flageller sur scène. Ce n'est pas du tout ça l'idée, même si, bien sûr, je me moque de moi-même en racontant mes petits drames, etc."

guillement Je crois à fond au pouvoir de la catharsis. C'est mon grand dada."

Ce cœur qui bat pour quelqu'un d'autre ou souffre d'être éconduit, "chacun peut s'y identifier, quelle que soit son orientation sexuelle", relève Guillaume Druez. "Dès lors, dans ce spectacle, il peut y avoir de l'identification, de la catharsis pour tout le monde." En revanche, "oui, c'est un cœur, mais de pédé, donc cela reste un homosexuel qui parle du milieu dans lequel il évolue, c'est-à-dire le milieu gay, LGBT à Bruxelles". Alors, "l'idée n'est pas du tout de cracher dessus, assure-t-il. Je ne suis ni dans une démarche positive ni négative : j'essaie d'être dans une démarche honnête, réaliste. Et donc, oui, c'est un milieu très dur, très cruel : il y a de l'homophobie intégrée, du tout à l'ego, du jeunisme, du racisme... C'est une communauté pleine de paradoxes, comme nous".

Ce sont, précisément, les paradoxes qu'il aime creuser, explorer, mettre en lumière, etc. dans son travail. "Le milieu gay est un milieu difficile et j'ai envie de le montrer, reprend-il. Mais, en même temps, il convient de relativiser cette réalité, car il y a tellement de pays où l'homosexualité est réprimée, condamnée à mort. J'aime naviguer dans cet entre-deux". Et de conclure : "Je ne fais pas de choix. Je crois vraiment à l’ambiguïté, à l'ambivalence de tout. Et j'essaie juste de creuser mon propre sillon".

--> Bruxelles, Les Riches-Claires, du 8 au 24 mars. Infos et rés. au 02.548.25.80 ou sur www.lesrichesclaires.be