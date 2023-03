Dominique, la cinquantaine, policier : “Hier soir, je me suis dit que j’avais envie de buter ma femme”

guillement "Va pas te mettre en tête des idées qui sont peut-être fausses."

La cinquantaine, marié, Dominique suspecte son épouse d’avoir un amant. Les indices ? “Elle se fait belle et on ne fait plus l’amour. Ça fait des mois que ça dure.” Surtout, “je pense que le type avec lequel elle couche est noir”. Là aussi, il a relevé des “preuves” : elle écoute de la musique africaine et s’est inscrite à un cours de danse africaine. Gilles tente, tant bien que mal, de le raisonner : “Va pas te mettre en tête des idées qui sont peut-être fausses”. Mais, lui, au fond, ce qui l’intéresse, c’est de raconter le match de la veille à son co-équipier. Il entend bien la détresse de Dominique, mais ne saisit pas – ou ne veut pas saisir – le drame qui se joue sous ses yeux.

Un vestiaire à l’image d’un confessionnal

Pièce commandée par le Théâtre de Poche au dramaturge français Rémi De Vos, Deux flics au vestiaire est mis efficacement en scène par Magali Pinglaut. Court mais percutant, le texte de De Vos ne s’encombre ni de considérations psycho-sociologiques ni de complaintes socio-économiques sur le métier de policier. Les choses sont dites, sans détour. Au spectateur d’absorber ce qui lui est exposé et de se faire son idée.

guillement Ce qu'on dit dans les vestiaires reste dans les vestiaires."

Concis, les dialogues fusent, émaillés ci et là d’une pointe d’humour. Entre ces deux-là, c’est évident, il y a de la connivence, de la solidarité. Miné par ses déboires conjugaux, Dominique a dérapé en intervention : il a bastonné un jeune homme noir qui “se rebellait”, selon sa version des faits. “Tu es sorti du cadre, le sermonne Gilles. Tu le frappais en le maintenant contre un mur. Tu crains !”

En accord avec ce récit vif et acéré, Magali Pinglaut a misé sur une scénographie épurée (signée Laurence Hermant) et un seul décor – un vestiaire avec sa petite dizaine de casiers et son banc –, à l’image d’un confessionnal : “Ce qu’on dit dans les vestiaires reste dans les vestiaires”, assure ainsi, tel un mantra, Gilles.

Une interprétation puissante et fragile

Sous le revers de la brutalité du propos, de cette violence intolérable qui gangrène les forces de l’ordre (racisme, abus de pouvoir…), Rémi De Vos veille, toutefois, à ne pas enfermer ses personnages dans la binarité : Dominique est, certes, le méchant flic et Gilles, le gentil, mais ils demeurent avant tout, et malgré tout, des êtres humains. C’est sur ce fil délicat que repose toute l’interprétation, à la fois puissante et fragile, de Thierry Hellin et Vincent Minne, qui se complètent à merveille sur scène.

Thierry Hellin et Vincent Minne sur la scène du Poche. ©DebbyTermonia

Spectacle bref (1h en tout) mais intense, Deux flics au vestiaire pourrait laisser certains spectateurs sur leur faim. Mais, en ne creusant pas, volontairement, son sujet, cette pièce pousse le citoyen à la réflexion et au débat tant la sécurité au sein de l’espace public est devenue, au fil des dernières années, un enjeu socio-politique crucial.

