Regard de flic sur les violences policières

Alors, quand La Libre lui a proposé de l’emmener assister à la pièce Deux flics au vestiaire qui se joue actuellement au Théâtre de Poche, il a immédiatement accepté. L’idée ? Qu’il puisse confronter son regard de commissaire de police et de sociologue, et son expérience de terrain à ce que l’auteur du spectacle, Rémi De Vos, a tenu à dénoncer sur scène par le biais de la fiction, à savoir les violences au sein des forces de l’ordre (racisme, abus de pouvoir, bavures…). L’occasion pour Claude Bottamedi d’échanger, après la représentation, avec Magali Pinglaut, la metteuse en scène, et les deux comédiens qui se sont glissés dans la peau de ces deux agents, Thierry Hellin et Vincent Minne.

Situons donc d’abord l’histoire. Dominique (Thierry Hellin) et Gilles (Vincent Minne) sont co-équipiers. Ce matin-là, dans le vestiaire du commissariat, Dominique est particulièrement à cran. Il soupçonne sa femme d’avoir un amant. Qui plus est, “un Noir”, accuse-t-il. Fou de jalousie et de colère, il confie à Gilles avoir pensé la veille à “la buter”. “L’envie de la buter est venue assez vite. J’ai pensé à me tuer aussi”, ajoute-t-il. Gilles, lui, entend bien ce que Dominique lui raconte, mais il préfère botter en touche. Entre les deux hommes, le dialogue de sourds est total. Pourtant, les signaux d’alerte sont au rouge. En intervention, l’après-midi, Dominique n’a pas hésité à tabasser un jeune homme noir, sous prétexte de “rébellion”. “T’es sorti des clous, le tance Gilles. On s’est mis à trois pour t’écarter”… Mais, à la police, on n’est pas des balances ; on se couvre : la solidarité prime.

Un policier ne dit pas ses faiblesses

C’est à la demande du directeur du Poche, Olivier Blin, et de feu le comédien Philippe Jeusette, disparu en août 2022, que le dramaturge français Rémi De Vos a écrit Deux flics au vestiaire. “Cette pièce est un objet étrange, comme toujours chez Rémi De Vos, commente Magali Pinglaut, qui la porte à la scène, c’est-à-dire qu’on n’est pas dans du réalisme, mais plus dans une équation. Laquelle est complexe : Dominique et Gilles ne sont pas présentés comme des connards, avec un méchant et un gentil. On est sur le fil tout le temps”.

guillement Le métier de policier ne dispose pas d'un interrupteur, qui, lorsqu'on rentre chez soi, permet de couper le courant. Donc, il y a une très grande porosité entre les sphères professionnelle et privée."

Thierry Hellin abonde : “Dans cette pièce, c’est l’homme dans la société d’aujourd’hui. Dominique est un homme qui devient un loup au milieu des loups. Et je pense que la société, le travail de policier l’amènent à devenir comme ça parce qu’il n’a presque pas le choix : prendre sa place dans la société est terriblement compliqué. Cela pourrait très bien aussi se produire dans une entreprise, un ministère, une école, etc.”. À la différence, toutefois, que “comme beaucoup de professions à caractère social, le métier de policier ne dispose pas d’un interrupteur, qui, lorsqu’on rentre chez soi, permet de couper le courant, relève Claude Bottamedi. Donc, il y a une très grande porosité entre les sphères professionnelle et privée. Et, immanquablement, ce métier peut construire, mais détruire également”.

Et d’ajouter : “Il y a aussi une culture professionnelle qui joue. Dans la pièce, le fil conducteur, c’est le déni. Or, la culture policière, c’est 'Je suis un policier. Je dois être quelqu’un de fort' et donc, on ne va pas avouer qu’on a des faiblesses”. Vincent Minne complète : “Le texte de Rémi De Vos est très écrit, mais les dialogues restent beaucoup en surface et les échanges sont très anodins. Dans ce vestiaire, qui est une atmosphère assez intime, on n’est néanmoins pas là pour laver son linge sale. Donc, dès que Dominique aborde des sujets plus graves, mon personnage (Gilles) élude. Il est dans le déni, sans doute pour se protéger, ne pas prendre ses responsabilités”.

Dans le vestiaire, Dominique (à gauche) confie à Gilles (à droite) son envie de tuer sa femme, mais ce dernier reste sourd à sa détresse. ©DebbyTermonia

Oser tirer la sonnette d’alarme

Pourtant, institutionnellement, face à des cas de détresse comme celui de Dominique, “il y a des recours”, témoigne l’ancien chef de corps. “Le principe est que lorsqu’un policier se trouve dans un tel état, ses collègues, sa hiérarchie ont un devoir de le signaler du fait qu’il porte une arme. J’ai connu des situations où des collègues ne se sentaient pas bien du tout. Donc, on les envoyait chez le médecin du travail, on leur retirait leur arme de service, on les empêchait d’accéder à la pièce d’armes, etc. On prenait des dispositions utiles, quitte, à un moment donné, à les mettre hors service.”

guillement La solidarité entre collègues était très ancrée dans la culture policière dans les années 90 et au début des années 2000. Aujourd'hui, elle est fortement remise en question."

Mais, encore faut-il oser tirer la sonnette d’alarme. “En tant que chef de corps, poursuit-il, j’ai vécu des situations où des collègues n’avaient strictement rien dit, mais, finalement, s’en étaient ouverts à d’autres et, radio-couloir ayant fait son travail, cela m’était revenu. Mais, chaque fois, je me disais : 'Comment est-ce possible alors qu’ils sont armés et qu’on risque un drame ?' Car plus il y a une facilité d’accès aux armes, plus il y a de possibilités d’avoir des drames.”

Dominique, arme à la main, a-t-il commis l'irréparable? ©DebbyTermonia

Stress, tensions, dépression, conditions de travail éprouvantes, manque d’effectifs, formation lacunaire…, le métier de policier, s’il est prenant et passionnant, est aussi très rude. Et les bavures au sein des forces de l’ordre sont une réalité. Dans ces moments-là, on se tait, on fait front ensemble “en couvrant l’incident en invoquant une rébellion”, témoigne Claude Bottamedi. Mais les choses changent. Alors que “la solidarité entre collègues était très ancrée dans la culture policière dans les années 90 et au début des années 2000, observe-t-il. Aujourd’hui, elle est fortement remise en question : on dénonce plus vite le comportement du collègue qu’avant”. Pour preuve, “fait particulièrement remarquable”, récemment, “des syndicalistes ont dénoncé le comportement de certains policiers lors de manifestations à Bruxelles” : “c’est tout à fait neuf”.

