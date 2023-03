Résistance, ruptures et trahisons au cœur de “Laboratoire Poison”

En 2014, on découvrait à l’Océan Nord sa manière singulière (et collective) d’empoigner le documentaire au théâtre. Décris-ravage plongeait dans la géopolitique du Proche-Orient, remontait aux sources de l’interminable conflit israélo-palestinien. Le résultat, radical et passionnant, au confluent de la conférence et de la représentation sans illustration, lui avait valu le Prix de la critique de la meilleure découverte – avant de s’enrichir de deux derniers épisodes en 2016.

À travers l’histoire

Ouvert dès 2017, le chantier de Laboratoire Poison fouille lui aussi l’histoire, sur plusieurs décennies, pour débusquer ce qui fait l’héroïsme ou la lâcheté, et parfois les deux à la fois ou successivement, de celles et ceux qui entrent en résistance. Ainsi sont observées, décortiquées, rejouées dans ce labo théâtral les dynamiques à l’œuvre lorsque, dans une société donnée, un groupe minoritaire refuse de se soumettre au système dominant.

Une série de situations sont ainsi observées: à partir du cas des communistes belges soumis à la torture dans les camps nazis (Poison 1), on va vers l’Algérie (Poison 2), le Congo (Poison 3), et enfin la Guinée-Bissau et le Cap-Vert (Poison 4 ou Antipoison) au moment des guerres d’indépendance contre les puissances coloniales.

Abondamment documenté (un lexique distribué au public répertorie repères chronologiques, personnes citées et sources principales), Laboratoire Poison questionne sans arrêt non seulement son sujet et les paradoxes qui l’habitent – entre gloire et trahison – mais aussi la manière d’en faire état sur scène.

"Laboratoire Poison", pièce de groupe. ©Pierre Gondard

Un geste artistique jamais déconnecté du politique d’ailleurs, tant sur la forme que sur le fond. C’est ainsi qu’en préambule au spectacle, Adeline Rosenstein a salué, sans cacher sa peine, la mémoire d’Olindo Bolzan, comédien qui faisait partie de la troupe, “homme puissant, très tendre, inspirant, un peu notre grand frère”, qui et s’est donné la mort au printemps 2020. “On retient de son geste la révolte et le mystère.” Puis averti – et rassuré – le public sur l’écriture et la parole inclusives dont font usage les acteurices (Aminata Abdoulaye Hama, Marie Alié, Habib Ben Tanfous, Marie Devroux, Salim Djaferi, Thomas Durcudoy, Rémi Faure El Bekkari, Titouan Quittot, Adeline Rosenstein, Talu, Audilia Batista en alternance avec Christiana Tabaro, et Jérémie Zagba en alternance avec Michael Disanka).

En utilisant avec mesure les artifices du plateau – lumières, bruitages, sonorisation, accessoires –, en instillant dans la réflexion historico-rhétorique des éléments du quotidien (non dénués de portée politique eux non plus, du reste), la troupe de Laboratoire Poison prend, avec une ludique intelligence, le contrepied du spectaculaire pour livrer un opus aussi exigeant que passionnant.