À lire aussi

Le dramaturge français, né à Paris en 1979, a toujours écrit. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il publie, en 2002, un premier roman, Neiges artificielles (Flammarion), avant d'obtenir, deux ans plus tard, le prix Interallié pour La Fascination du pire. Cette même année (2004), il se consacre à l'écriture de pièces de théâtre. L'Autre, sa première, connaît un succès critique et public qui ne se démentira pas. Il écrira pour Catherine Frot (Si tu mourais), Laetitia Casta (Elle t'attend), Pierre Arditi (La Vérité, Le Mensonge), Fabrice Luchini (Une heure de tranquillité) ou Daniel Auteuil (L'Envers du décor).

Trilogie théâtrale

C'est en 2012 qu'il marque les esprits quand Robert Hirsch interprète Le Père, septième de ses pièces, mise en scène à Paris par Ladislas Chollat au théâtre Hébertot. Elle tiendra le haut de l'affiche durant trois ans et obtiendra trois Molière en 2014. Jouée par la suite dans le monde entier (plus de 40 pays), cette histoire, inspirée par la grand-mère de Florian Zeller, chez qui il a grandi en Bretagne, et qui a commencé à souffrir de démence alors qu'il avait 15 ans, est considérée par The Times, comme "l'une des meilleures pièces de la décennie", quand The Guardian la décrit comme "la pièce la plus acclamée de la décennie" . Le Père fait partie d'une trilogie théâtrale, qui compte également La Mère et Le Fils . En 2010, Catherine Hiegel interprète La Mère au théâtre de Paris et obtient pour sa prestation le Molière de la meilleure comédienne en 2011. Huit ans plus tard, c'est Isabelle Huppert qui, à New York, s'empare du rôle.

En 2020, Florian Zeller tourne The Father , son premier long métrage, co-adapté par Christopher Hampton. Le film sera couronné de l'Oscar du meilleur scénario adapté. Quant à Anthony Hopkins (né au Royaume-Uni en 1937), il recevra l'Oscar du meilleur acteur.

Sorti chez nous début mars, le deuxième long métrage de Florian Zeller, The Son , a moins emballé notre critique.