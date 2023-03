Florian Zeller, “un auteur qui comprend ses contemporains”

Alain Leempoel et Rosalia Cuevas, les metteurs en scène respectivement du "Père" et du "Mensonge" de Florian Zeller. ©ennio cameriere

Pour bien comprendre de quoi on parle, quelques mots d’abord sur le pitch de chaque pièce. Dans Le Mensonge, Alice surprend, en rue, le mari de l’une de ses amies avec une autre femme. Dilemme : doit-elle confesser à son amie ce qu’elle a découvert ? Paul, son époux, tente, lui, de la dissuader de révéler la vérité, faisant ainsi l’éloge du mensonge… Dans Le Père, André est un vieux veuf, élégant et un poil colérique, qui présente les premiers signes d’une dégénérescence mentale. Sa fille, Anne, décide alors de l’héberger. Mais, entre les réalités et les vérités du père et de sa fille, l’effet de confusion est total.

"Je suis tombé de mon fauteuil"

Actrice et doubleuse, Rosalia Cuevas connaît bien l’approche de la comédie de Florian Zeller pour avoir tenu le rôle principal, aux côtés de Pascal Racan, dans Une heure de tranquillité, en 2016,… au Théâtre des Galeries. “Alors, quand David Michels (directeur des Galeries, NdlR) m’a proposé de monter Le Mensonge, j’ai accepté avec une grande joie", se souvient-elle.

guillement En regardant Le Père, je me suis fait fabuleusement piéger par Florian Zeller. Quelle intelligence d'écriture! Comme c'est malin!"

Alain Leempoel se frotte, lui, pour la première fois à l'oeuvre de Zeller, "mais c'est un auteur que j'ai beaucoup vu à Paris". "Il fait partie de mes surprises très positives parmi les auteurs français. D'ailleurs, je me suis toujours demandé : 'Mais pourquoi ne le monte-t-on pas en Belgique?'" Il poursuit : "En 2012-2013, j'ai vu Le Père joué par Robert Hirsch. Et, là, je suis tombé de mon fauteuil. En regardant cette pièce, je me suis fait fabuleusement piéger par Florian Zeller. Quelle intelligence d'écriture! Comme c'est malin! Du coup, j'ai lu sa 'trilogie involontaire', comme il l'appelle – La Mère, Le Père et Le Fils (dont l'adaptation au cinéma est sortie le 1er mars, NdlR). Et je me suis dit : 'Voilà un répertoire un peu 'différent' de ses comédies". Ni une ni deux, il demande les droits en France. Mais encore fallait-il trouver "le" comédien qui pourrait se glisser dans la peau du vieil André. Après quelques "rebondissements", il a, finalement, déniché son interprète en la personne d'Yves Pignot. Le duo père-fille étant complété par Patricia Ide dans le rôle d'Anne.

Où est le mensonge? Où est la vérité?

Dans Le Mensonge, l'intrigue repose également sur un binôme principal : le couple formé par Paul (Patrick Ridremont) et Alice (Hélène Theunissen), pris dans les filets de la tromperie. Mais sous ses abords simples, le texte de Zeller s'avère, en réalité, complexe. "C’est une pièce très surprenante. Ça a été un vrai bonheur de la monter, car il y a eu un véritable travail de compréhension : où Florian Zeller voulait-il en venir entre le mensonge et la vérité?, explique Rosalia Cuevas. La pièce s’appelle Le Mensonge, mais elle pourrait très bien s’intituler La Vérité (en 2011, Zeller a écrit la pièce La Vérité, dont Le Mensonge, créé quatre ans plus tard, en 2015, est le pendant inverse, NdlR), car elle renferme autant de mensonges que de vérités…"

Alain Leempoel et Rosalia Cuevas dans le foyer du Théâtre royal des Galeries. ©ennio cameriere

"Avec les quatre comédiens, continue-t-elle, (la distribution compte également Alexis Goslain et Cécile Florin, NdlR), nous avons donc fait beaucoup de lectures à table, car c'était important pour moi de décortiquer tous les mécanismes de cette pièce. Ma préoccupation première a été que les comédiens s'imprègnent bien des moments où ils doivent mentir ou dire la vérité, mais toujours avec sincérité".

guillement Dès que Zeller peut brouiller les pistes, enlever les certitudes aux gens, il est champion."

La mise en scène du Père a également donné du fil à retordre à Alain Leempoel. "Il y a quinze scènes, mais qui ne sont pas du tout linéaires puisque la dégénérescence d'André prend de plus en plus de place, indique-t-il. Donc, il a fallu prendre des décisions, des orientations – nous avons aussi travaillé une semaine à la table – en fonction de ce que j'avais lu dans la pièce". En outre, "comme il y a de la confusion chez le père, il y a des comédiens qui s'interchangent quasiment, donc il y a un mélange permanent entre le réel et la pensée du père". "Et, pour le décor, je suis parti du même principe avec la scénographe Anne Guilleray. Il y a comme une forme de déconstruction eu égard à la maladie du père."

Il ajoute : "Je pense que la pièce est plus complexe que le film (The Father, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Anthony Hopkins et l'Oscar du meilleur scénario adapté à Christopher Hampton et Florian Zeller , NdlR). Donc, les spectateurs qui n'ont pas vu le film vont nager le crawl pendant un certain temps, et c'est très bien, parce que la pièce le demande. La pièce perturbe la vision réelle que nous avons. En fait, dès que Zeller peut brouiller les pistes, enlever les certitudes aux gens, il est champion". "C'est fou!, commente, émerveillée, Rosalia Cuevas. C'est exactement la même chose pour Le Mensonge, dont le final est assez surprenant".

Des sujets traités avec humanité

Trahison dans le couple, vieillesse et maladie au sein de la famille..., ces thématiques, si elles sont intimes et douloureuses, sont, chez Florian Zeller, toujours traitées avec beaucoup d'humanité. "Zeller cherche toujours, avant tout, à humaniser un propos", estime Alain Leempoel. "Oui, abonde Rosalia Cuevas. Quand on avoue à son conjoint le mensonge, qu'on l'a trompé, ce n'est plus de la comédie. C'est la vérité, donc ça peut faire mal. Et il y a des moments dans la comédie qui sont très durs". Dans Le Père, en revanche, le mécanisme est inversé. "La situation reste très dure, expose Alain Leempoel, mais Zeller vient proposer un regard pour qu'on se rende compte des énormités du père et, ainsi, dépassionner le débat".

guillement Quand on avoue à son conjoint le mensonge, qu'on l'a trompé, ce n'est plus de la comédie. C'est la vérité, donc ça peut faire mal."

Et de relever : "Quand on lit le phrasé de Zeller, il y a autant d'hésitations que dans le langage parlé courant. On se retrouve ainsi dans des tas de situations très quotidiennes, ce qui fait que les spectateurs vont énormément se reconnaître. Pour moi, un auteur contemporain, c'est quelqu'un qui aime et comprend ses contemporains. Et j'ai le sentiment que Zeller a compris beaucoup de choses sur les rapports entre les gens".

--> "Le Mensonge" aux Galeries (Bruxelles), jusqu'au 2 avril. Infos et rés. au 02.512.04.07 ou sur www.trg.be

--> "Le Père" au Public (Bruxelles), du 15 mars au 29 avril. Infos et rés. au 02.724.24.44 ou sur www.theatrelepublic.be