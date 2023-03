"Préparez vos mouchoirs, le faux sang va gicler jusqu’au troisième balcon"

Toujours de 3/4 face, c’est la position de défense que préconise Johnny Cadillac, ancien karatéka belge. Sa voix emplit l’espace. Et Loraine Dambermont l’épouse, dans un bref solo où elle donne corps à la violence et à la joie, à l’imprévu et à la précision.

Loraine Dambermont dans "Toujours de 3/4 face". ©D.R.

Entre attaques et esquives, énergie folle et vertigineuse fatigue, la danseuse signe une chorégraphie de combat cartoonesque, un playback d’onomatopées, une sorte de pantomime hip-hop. Par ce croisement, elle renouvelle ainsi chacun de ces langages, en leur appliquant sa grammaire de la lutte et de l’épuisement.

Au sortir de ces vingt minutes pugnaces et intense, nous voilà en jambes pour découvrir RAGE.

Sexisme ordinaire et catharsis

Rage comme celle qui peut s’emparer des victimes régulières des micro-agressions sexistes dont est jalonné le quotidien des filles et des femmes, de la cour de récré au bureau, de la rue à la chambre à coucher, en passant par le rayon primeurs ou la soirée entre potes.

Rage comme la colère saine, la révolte libératrice, l’instinct de survie.

Rage comme l’inverse du sourire contrit, conditionné, en réponse à ces innombrables et banales situations où des hommes, des garçons, s’arrogent une place, un temps de parole, une dominante désinvolture si peu remise en question.

guillement Essayez pas de nous dire comment ça serait poli de faire une jolie résilience bien rose avec des gommettes licorne

RAGE rembobine le petit film de ces épisodes. Et cette fois les réponses fusent. Même plus des réponses: des actes. Au théâtre on peut tout. Voici donc quatre actrices (Pénélope Guimas, Sarah Grin, Pauline Victoria, Castélie Yalombo), affublées parfois de fausses moustaches ou de post-it à pénis, jouant tous les rôles de ce spectacle à sketches. Caricature incluse – mais pas tant que ça. Et jusqu’au boutisme assumé, puisque ces hommes auteurs de sexisme ordinaire, plutôt que poliment remis à leur place ou prudemment ignorés, sont ici mis à mort sans façons.

Les combats chorégraphiés (par Émilie Guillaume) et sonorisés à vue par les interprètes (avec la complicité de Louise Blancardi) se déploient dans la scénographie de Camille Lavaud, sous les lumières d’Emma Laroche.

Nourri d’observation fine (à l’instar de We Should Be Dancing, où Émilienne Flagothier réarticulait les gestes et les jeux de tout jeunes enfants), RAGE ne recule devant aucun excès, au risque d’irriter une partie du public. Mais la grande salle du Manège, le soir de la première, retentissait plutôt rires et de vivats, tant cet exercice cathartique vise juste et fort. Une autre façon d’appréhender le retour de bâton.

Si autodéfense et vengeance colorent ce début de festival, Guerrières se poursuit avec des tonalités variées, et notamment des propositions de Consolate, Lylybeth Merle, Cloé du Trèfle et Lisette Lombé, Rokia Bamba… Non seulement des spectacles mais des rencontres, lectures, ateliers, et dans le foyer du Manège une petite mais consistante librairie féministe.

Littérature et presse féministes dans le foyer du Manège, pour Guerrières. ©Mars - Mons Arts de la scène