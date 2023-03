"84 minutes d’amour avant l’apocalypse”, une déclaration d’amour au théâtre

Ici, point de sujet brûlant d’actualité, de drame, de polémique ou de débat de société. “Juste”, une histoire d’amour. Et, parfois, osera-t-on écrire, dans le tourbillon des sollicitations de notre monde égocentrique et ultra-connecté, ça fait du bien.

Un amour impossible

Papier peint aux motifs géométriques, téléphone à cadran et cendrier débordant de mégots. Pas de doute, on est au cœur des années 70. Simon (Emmanuel Dekoninck), 45 ans, est écrivain. Son truc, ce sont les polars. Mais, cette fois-ci, il s’est mis en tête d’écrire une pièce qui raconterait une histoire d’amour. Dans trois jours, il doit remettre son texte au metteur scène. Le hic ? Il n’a encore couché aucune ligne sur le papier.

guillement Écrire une pièce pour faire du gringue à une actrice, c'est glauque."

Simon, en fait, il n’y connaît pas grand-chose en amour. Il y a bien cette comédienne, Lucie (Anne-Pascale Clairembourg) qu’il a vu jouer dans Hamlet et qu’il “aime vraiment beaucoup”. Alors, il s’est dit qu’il lui écrirait un rôle, dans une histoire d’amour. Mais “écrire une pièce pour faire du gringue à une actrice, c’est glauque”, le sermonne, cigarette au bec, sa mère (Julie Duroisin).

Anna (Anne-Pascale-Clairembourg) et Simon (Emmanuel Dekoninck). ©Dominique Bréda

Un jour, Simon croise, par hasard, Lucie dans l’ascenseur. Tout heureux qu’il est de pouvoir enfin lui parler, il apprend qu’elle n’est pas Lucie, mais Anna, sa sœur jumelle, physicienne nobélisée. Lucie est morte quelques semaines plus tôt : elle s’est noyée dans un lac en Suisse.

Simon est chamboulé, mais il croit tenir son sujet : il va raconter l’histoire d’un amour impossible.

Une mise en scène picturale

Ce cadre dramaturgique posé, Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck et Julie Duroisin emmènent alors habilement le public dans les tréfonds de la création, là où, dans la tête de Simon, imagination et réalité s’entremêlent, se brouillent et se confondent.

Julie Duroisin endosse plusieurs rôles, dont celui d'une truculente présentatrice télé. ©Dominique Bréda

Il a bien pensé à une rencontre au restaurant ou encore sous un parapluie, mais il bute sur son histoire d’amour. Alors pourquoi ne se lancerait-il pas dans un polar, lui suggère sa mère ? Et hop, le récit embraie sur différents scénarios possibles : comment et pourquoi Lucie est-elle morte ?, Anna aurait-elle des choses à cacher ?.

Admirable trio, Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck et Julie Duroisin s'allient à merveille dans cette pièce chorale.

Très picturale, avec ses instants de pose/pause, la mise en scène du trio se veut aussi très fluide, ce qui permet de gommer subtilement les frontières entre la réalité et la fiction. Ajoutez-y une très belle scénographie (de Sophie Carlier), avec des jeux de transparence et de lumières, et le public ne peut être qu’envoûté par cette quête délicate, poétique (on a plaisir à (re) découvrir le titre La noyée de Gainsbourg, fil rouge de la pièce) et passionnante de l’amour. L’amour entre un homme et une femme, entre un fils et sa mère aussi.

Admirable trio, Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck et Julie Duroisin s’allient à merveille dans cette pièce chorale, où le théâtre se fait tout autant écrin qu’objet d’une tendre déclaration d’amour.

-- > Louvain-la-Neuve, Le Vilar (Studio 12), jusqu’au 18 mars. Infos et rés. au 0800.25.325 ou sur www.levilar.be

-- > En tournée le 29 mars au Centre culturel de Ciney, les 31 mars et 1er avril à la Scène du Bocage et le 6 avril au Centre culturel de Soignies