"Le Père" : quand la démence sénile s’immisce dans le quotidien d’une famille

Écrivain contemporain incontournable depuis le succès, doublement oscarisé, de son adaptation au cinéma du Père (The Father, avec Anthony Hopkins) en 2021, Florian Zeller poursuit son ascension en France et au-delà : le dernier volet de sa “trilogie involontaire”, Le Fils, vient de sortir sur grand écran (La Mère a été créée en 2010 au Théâtre de Paris) tandis qu’outre Le Père, au Public, la pièce Le Mensonge est, également en ce moment, à l’affiche du Théâtre des Galeries.

Si Le Mensonge relève de la comédie de boulevard et Le Père, du drame social, ces deux textes se rejoignent dans le don qu’à Zeller de décrypter la nature humaine tout en s’amusant à brouiller les pistes, faire vaciller les certitudes de ses personnages et décontenancer le public.

”Je peux me débrouiller tout seul !”

Le Père, c’est André, un vieil homme veuf, fier et bourru. Attachant, il n’en demeure pas moins impitoyable avec sa fille Anna. “Je peux me débrouiller tout seul !”, assène-t-il, tout en cherchant sa montre qu’il a perdue pour la millième fois. Anna prend sur elle : son papa souffre de démence sénile et se perd, peu à peu, dans les méandres de sa mémoire défaillante. Divorcée, elle a refait sa vie avec Pierre. Ensemble, ils projettent d’aller vivre à Londres. Anna cherche donc à trouver la meilleure solution pour qu’André puisse être entouré et soigné au quotidien. “En attendant”, elle l’héberge chez elle, avec l’aide d’une infirmière à domicile. À moins que ce ne soit elle qui soit venue vivre chez André…

Yves Pignot incarne avec brio un vieil homme à la mémoire défaillante. ©GAEL MALEUX

Formé aux côtés des immenses Robert Hirsch (qui incarna Le Père à sa création en 2012 à Paris) et Michel Bouquet, Yves Pignot se glisse avec brio dans la peau de ce senior, qui lutte, envers et contre tout, pour rester digne mais s’enfonce, fragile, dans la confusion du temps, de l’espace, des visages, des souvenirs… Trous de mémoire, phrases hésitantes, mimiques, infantilisation…, Yves Pignot porte avec une adresse folle ce texte qui lève, avec beaucoup d’humanité et de sensibilité, un coin du voile sur un quotidien, éprouvant, que vivent de très nombreuses familles.

-- > Bruxelles, Le Public, jusqu’au 29 avril. Infos et rés. au 02.724.24.44 ou sur www.theatrelepublic.be