Benoît XVI et François se sont retrouvés à la Comédie Claude Volter

Commence alors entre les deux hommes, aux styles et approches si différents, un long et beau dialogue porté par Michel de Warzée (en Benoît) et Alexandre von Sivers (en Bergoglio). Ils partagent leur foi, leurs conceptions de l'Église, leur passé, leurs doutes. On pourrait nuancer certains propos, comme les portraits des deux ecclésiastiques parfois présentés de manière trop antagonistes dans la pièce d’Anthony McCarten, mais là n’est pas le plus important. Les deux comédiens jouent habilement de leur complicité pour montrer comment deux hommes, nés sur des continents différents, finissent par se comprendre, s’entraider, se pardonner et se grandir. Si cette rencontre est fictionnelle, elle permet aussi de redécouvrir le passé des deux papes, leurs souhaits et leurs limites qui ont jalonné leur vie de prêtre et d’évêque.

À lire aussi

L’apport de deux religieuses

Les deux papes, pièce rédigée en 2017 par Anthony McCarten a fait l’objet d’un film sur Netflix en 2019 (The Two Popes). Au pas lent de Benoît XVI et Bergoglio, le rythme de la pièce mise en scène par Stéphanie Moriau à la Comédie Claude Volter n’est pas aussi virevoltant. Pour autant, portée par un sobre mais éloquent décor qui nous mène de Rome à Buenos Aires, elle laisse résonner de belles réflexions sur la vérité, la fidélité, la prière, les doutes et les limites de chacun. Notons également la présence de deux religieuses (jouées par Catherine Claeys et Stéphanie Moriau) qui apportent un vrai plus, de l’humour et un regard féminin à l’ensemble.

Tout en offrant un point de vue intéressant sur cette période inédite qui allait s’ouvrir dans l’histoire moderne de l’Église (la cohabitation de deux papes), on sort de la pièce en étant attaché à deux hommes dont l’humanité peut rejoindre chacun de nous.

Bruxelles, Comédie Claude Volter, jusqu’au 23 avril – 02.762.09.63 – www.comedievolter.be/