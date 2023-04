Lisa, 30 ans: “J’ai une vie sexuelle active, mais je n’ai jamais eu d’orgasme”

"Orgasme(s)" explore avec tact et poésie le plaisir féminin. ©Leslie Artamonow

À la manœuvre, on retrouve trois jeunes comédiennes – Violette de Leu, Léone François et Caroline Taillet (qui ont déjà collaboré sur la série télévisée La théorie du Y) – membres du Canine Collectif. À l’heure où les voies de la sexualité s’ouvrent et se libèrent peu à peu, ces trois jeunes femmes se sont rendu compte, en partant de leur vécu personnel, que la voix de celles et ceux qui ont, qui découvrent la vie sexuelle n’était, en revanche, que trop peu entendue. Tout particulièrement la voix des femmes quant à leur propre plaisir charnel.

Première fois, masturbation, pénétration…

Pour créer Orgasme(s), elles sont donc allées à la rencontre de femmes, d’hommes, d’adolescent(e)s, de toutes cultures et âges confondus, qui leur ont confié, en toute liberté et sécurité, leurs expériences et ressentis les plus intimes, loin des clichés véhiculés dans notre société occidentale (performance du mâle, corps des femmes destiné avant tout à procréer ou “servir” le plaisir masculin, etc.).

À mesure que les langues se délient, le corps de Lisa trouve, peu à peu, le chemin vers le septième ciel.

Orgasme(s), c’est donc l’histoire de Lisa. À 30 ans “j’ai une vie sexuelle active, mais je n’ai jamais eu d’orgasme”, constate-t-elle. La jeune femme a hérité d’un bungalow, le 26b, au camping Paradise (tout une promesse…) de sa grande-tante Simone. Alors qu’elle trie les affaires de la défunte, Lisa tombe sur une boîte renfermant des cassettes audio. Elle les glisse dans le transistor et y découvre les témoignages de femmes qui se livrent sur le plaisir féminin. Sans langue de bois, elles partagent leur première fois, la masturbation, la pénétration, l’amour avec une autre femme, l’adultère, etc. À mesure que les langues se délient, le corps de Lisa trouve, peu à peu, le chemin vers le septième ciel.

Dire et montrer sans jamais choquer

Sujet éminemment privé, la jouissance féminine est, ici, explorée à découvert, sans filtre, mais dans un univers onirique. Le décor, un bungalow aux airs de roulotte de cartomancienne, et l’usage de marionnettes (Lisa adulte et enfant) permettent de poser une distance bienvenue pour dire et montrer sans jamais choquer. Nourri de témoignages bruts, authentiques, portés, soit en voix off soit par les trois comédiennes masquées et perruquées, le spectacle est émaillé d’humour, apportant un souffle léger au récit.

La scénographie et l'usage d'une marionnette permettent d'explorer le plaisir féminin sans heurter le public. ©Leslie Artamonow

Messieurs, n’imaginez pas avoir été oblitérés du récit. Les hommes y ont toute leur place, car laisser aux femmes le droit de prendre du plaisir comme elles l’entendent, ce n’est pas qu’une histoire de phallus. C’est toute une structure de pensée (sociétale, religieuse, politique, philosophique,…) qui doit être déconstruite pour qu’enfin les femmes puissent jouir (de leur corps) librement.

-- > Bruxelles, Les Tanneurs, du 4 au 13 avril, à partir de 14 ans. Infos et rés. au 02.512.17.84 ou sur www.lestanneurs.be