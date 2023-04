Comment notre corps résiste face à l’inattendu, l’inopiné, l’accident…

Après l’élégant, désarçonnant et humoristique Optraken, voici Zug Zwang, l’un des neuf spectacles du festival Hors Pistes aux Halles de Schaerbeek qui, de L’absolu de Boris Gibé – impressionnant solo dans un silo pour mieux questionner l’amour de soi – à la Danse macabre à la Buster Keaton de Martin Zimmerman, va ensorceler le printemps. Tour de piste avec Mathieu Bleton avant l’apocalypse.

Le Galactik Ensemble est installé à Paris et pourtant les titres de vos spectacles, “Optraken””ou “Zug” Zwang” adoptent” des consonances nordiques…

Optraken vient du suédois et définit un mouvement de repli des genoux pour limiter les cassures du relief. C’est une métaphore pour dire la capacité du corps à s’adapter. Zug zwang vient de l’allemand et fait référence aux échecs quand l’adversaire est obligé d’avancer son roi, même s’il sait qu’il perdra. L’idée est de se mettre en jeu quoi qu’il en coûte.

Vous considérez d’emblée le monde comme hostile. Pourquoi cette perception aiguë des dangers de l’extérieur ?

Le cirque défie les lois de la gravité de manière organique. Ce qui nous intéresse, c’est de donner quelque chose de singulier dans le corps de chacun. L’acrobatie qu’on pratique, c’est quelqu’un qui glisse sur une plaque de verglas et qui, tant bien que mal, réussit à se rattraper. Il ne s’agit pas d’une acrobatie fluide, mais d’une esthétique burlesque, une forme de résilience, de résistance à travers notre corps, de notre groupe face à l’inadvertance, à l’inopiné, l’inattendu, à l’accident. On a envie de rappeler que l’hostilité est partout autour de nous, tout le temps.

Et ce parfois, sous les formes les plus anodines. Marcher, s’asseoir, prendre la parole… Rien ne se fait sans mal et vous venez le rappeler.

Oui, et c’est là que je rebondis par rapport à une des définitions du cirque du spécialiste Pascal Jacob : “L’homme aime aller au cirque pour s’étonner d’être un homme”. Cette maxime a continué de nous travailler et on essaye de la faire nôtre à travers une esthétique loin du strass et des paillettes d’avant-guerre.

Quelles étaient vos motivations lors de la création de votre collectif ?

On avait envie de prendre une parole en rapport avec le monde, avec une forme de violence que le monde exerce sur nous. On a grandi dans une société mondialisée où les événements extérieurs à nos frontières, à notre vécu interviennent dans notre connaissance. En France, en ce moment, les luttes sociales veulent mettre du sens dans nos vies qu’on ne veut pas consacrer uniquement au travail. Cette lutte-là paraît dans notre tentative burlesque et maladroite de montrer le monde. On tente des images qui résonnent avec l’actualité, sans les relier de manière frontale et directe aux événements.

Créé avant les attentats de Paris, “Optraken”, avec cette pluie de balles de tennis sur scène, évoquait inévitablement le drame. “Zuk Zwang” s’ouvre par un tremblement de terre comme le séisme d’Izmit qui vient d’avoir eu lieu en Turquie. Vous semblez être dangereusement prémonitoire…

On joue avec un monde qui s’effrite. On est en pleine lecture des philosophes qui étudient l’effondrement des systèmes. Il est difficile en effet de ne pas voir de parallèle immédiat avec le tremblement, avec ces hommes qui luttent pour ne pas se faire ensevelir dans leur propre décor. Nous parlons de choses graves mais de façon légère, cinématographique, à la Buster Keaton.

Bruxelles, aux Halles de Schaerbeek, du 4 avril au 6 mars. Reservation@halles.be ou 02 18 21 07.