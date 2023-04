"Notre système économique est absurde, mais nous profitons lâchement de son confort"

Un projet au long cours

Première création du Collectif Provisoire (formé des comédiens Antoine Plaisant, Chloé Struvay et Mathilde Rault), Conspiration est un projet au long cours, né il y a six ans d’un constat commun. “Au départ, ce qui nous a rassemblés, c’est cet accord unanime sur le fait que nous vivons dans un système qui ne nous convient pas, raconte Chloé Struvay, co-autrice de la pièce avec Mathilde Rault. Et, partant, nous nous sommes interrogés sur notre pouvoir, en tant que citoyens, de le changer ou pas : quelles sont nos petites lâchetés ou nos incapacités totales à pouvoir changer un système ?”. Elle poursuit : “Très vite, le système économique, qui paraît très difficile à comprendre, est réservé à des initiés, mais qui nous est présenté comme immuable, nous paraissait une bonne porte d’entrée”.

Mathilde Rault abonde : “Ce qui nous a vraiment réunis autour de ce projet, c’est un questionnement sur l’engagement. C’est-à-dire qu’on trouvait difficile d’acter, d’œuvrer, en-dehors du fait, évidemment, qu’on est artiste. À la table, on se demandait pourquoi on se sentait si démunis alors qu’on avait tous envie de changer les choses”.

”Humaniser un système très froid”

L’équipe se plonge alors dans l’histoire de l’économie, “surtout dans la manière dont elle est racontée”, continue la jeune comédienne. “Là, on s’est rendu compte de l’absurdité totale du système dans lequel on vit et que cette absurdité nous anesthésiait un peu.” Cette incongruité de notre modèle capitaliste allait ainsi devenir la colonne vertébrale de leur spectacle. Leur méthode de travail ? “Partir d’une base intellectuelle de documents sérieux – on a regardé pas mal de documentaires – et pousser l’absurde encore plus loin que ce qu’on avait pu observer, explique-t-elle, au point de donner un visage, un corps à des systèmes : tout notre travail a consisté à essayer d’humaniser un système très froid”.

De leurs réflexions et constatations sont ainsi nés trois personnages, trois Homo Economicus, qu’ils ont immergés dans un monde imaginaire. “Nous sommes partis de situations très factuelles, tirées de comment l’économie nous est racontée, et nous les avons adaptées au plateau pour créer un monde qui a sa propre logique”, enchaîne Chloé Struvay. “Ce projet a démarré il y a six ans, rappelle Mathilde Rault, mais on a pris aussi six ans pour inventer ce monde. En fait, le travail du collectif a surtout été de construire une grammaire et un langage pendant ces six années”.

”Une scénographie avenante et rigolote”

Pour ancrer son texte sur scène, l’équipe a imaginé “un monde tout à fait merveilleux” grâce à une scénographie “avenante et rigolote”, avec des boules colorées en plastique, à l’image des piscines à boules bien connues des magasins Ikea. “Cela symbolise le fait que nous baignons dans l’opulence, reprend Chloé Struvay. En partant de la question 'Nous, citoyens, que pouvons-nous faire pour changer le système ?', se posait également la question 'Mais pourquoi est-ce difficile de le quitter ?' Cela relève, en fait, de nos petites lâchetés : ce système nous profite, nous apporte du confort. C’est donc tout le paradoxe : on a envie de changer, mais, finalement, on voyage quand même en avion low cost”.

Et Mathilde Rault de compléter : “Conspiration, c’est un monde où on a envie d’aller. Qui n’a jamais été tenté de plonger dans une piscine à boules ? Donc, on ne voulait pas d’un univers austère parce que c’est aussi accepter qu’on est né du bon côté du globe. C’est important de le reconnaître”.

Conspiration ne se veut ainsi ni une leçon d’histoire sur l’économie ni un plaidoyer contre le capitalisme. “On est beaucoup à dénoncer ce système-là. On vit dedans et le fait d’appartenir à un même groupe est très important, souligne Mathilde Rault. Notre projet a juste cette prétention-là : dire que l’on nage tous dans la même piscine et, d’ailleurs, pour les trois personnages, c’est très important qu’ils soient ensemble, malgré tout”.

Les Riches-Claires, un soutien “vital”

Si ce premier projet du Collectif provisoire a mis du temps pour éclore, c’est parce que ses trois interprètes l’ont créé en parallèle de leurs activités artistiques respectives. Après, fallait-il encore qu’il puisse être programmé dans un théâtre. “Le soutien* des Riches-Claires a été vital, remercie Mathilde Rault, car si on ne jouait pas aux Riches-Claires (du 12 au 28 avril, NdlR), ce projet n’existerait pas !”

”En six ans, on a frappé à toutes les portes. On a suivi tous les parcours de résidence qui peuvent exister en Francophonie, se souvient-elle, mais s’il n’y a pas des lieux comme les Riches-Claires, ces projets-là ne naissent pas, mais surtout, ils meurent sans avoir éclos. Donc, pouvoir jouer aux Riches-Claires, c’est plus qu’une chance !”

-- > * Le projet “Conspiration” a également été accompagné par Cocq’Arts Festival (Bruxelles), la Fabrique de théâtre (Mons) et la Chaufferie Acte 1 (Liège)

-- > Bruxelles, Les Riches-Claires, du 12 au 28 avril, 1h20, à partir de 14 ans. Infos et rés. au 02.548.25.80 ou sur www.lesrichesclaires.be