“La Ronde flamboyante”: quand la dette tourne en boucle

Au gré de toutes ces régions parcourues, l’auteur Emmanuel De Candido a eu l’impression récurrente d’y voir des gens “écrasés par un système et une logique économique qui les dépassait, sur laquelle ils n’avaient pas de prise”. Ainsi est né, explique le metteur en scène Olivier Lenel, “un texte qui questionne les rapports de pouvoir qu’engendre le mécanisme de la dette”.

Les ressorts du théâtre

Avec son cercle de personnages et leurs liens enchaînés, La Ronde flamboyante évoque naturellement La Ronde d’Arthur Schnitzler et son principe de boucle narrative. Si ce théâtre – avec celui de Brecht ou Shakespeare – est bien présent ici en référence, Emmanuel De Candido s’est également inspiré d’auteurs et d’autrices observatrices de rapports de force liés au colonialisme et/ou au capitalisme: Leonora Miano, Colette Braeckman, Isabelle Stengers…

Avec ces sujets pour matière, et la densité, la charge qui les accompagnent, le spectacle s’appuie sur les ressorts les plus évidents et ludiques du théâtre: rôles interchangeables et partagés, quatrième mur amovible, mise à contribution du public…

La parabole du billet magique

Après avoir établi le contact et esquissé le propos à l’aide d’une parabole (le billet magique qui, passant de main en main, finit par régler toutes les dettes), les trois interprètes – Hakim Louk’man, Nadège Ouédraogo, Benoît Van Dorslaer – vont ainsi camper tour à tour, et parfois dédoubler, les personnages du banquier, du gouverneur, de l’opposante, de l’agriculteur et de la marchande.

guillement Cette nuit-là, dans notre ville, un cadavre flotte au fond du puits de la grand place...

Le tout dans un décor tubulaire qui, affichant l’identité des protagonistes en présence, ne nécessite que peu de changements à vue (scénographie d’Arnaud Verley, costumes de Cinzia Derom, lumières de Clément Papin, création sonore de Milena Kipfmüller et Klaus Janek).

Limpide, énigmatique, didactique

Dans cette histoire aussi limpide qu’énigmatique, il est question de vie et de mort, d’argent et de besoin, de dû et de manque, de réputation et de pouvoir, de deuil et de promesses. Le tout autour du concept de la dette circulaire, telle que l’a formulé Jacques Attali, et des dynamiques et des freins qu’elle implique.

"Ce soir-là, la petite marchande inversa le cours de l'histoire". ©Gaël Maleux

Le didactisme inhérent à La Ronde flamboyante apparaît à la fois comme sa force et sa faiblesse. Habile, la construction s’apparente au thriller pour, l’instant d’après, se muer en leçon appuyée. Reste que, jusqu’au final choral et quasiment lyrique, les trois voix de cet opus résonnent avec conviction.