Yana Ross et les cowboys: “un sex symbol” iconique et ironique de la masculinité toxique

Avec sa langue foisonnante et complexe, la prose de l’auteur américain est un casse-tête à traduire, concède la metteuse en scène Yana Ross. Bien que la troupe et elle soient revenues plusieurs fois à la version originale, il ne s’agit pas d’une adaptation. “J’ai la réputation de vraiment malaxer les textes, de détricoter Ibsen ou Tchekhov, par exemple. Ici c’était le contraire : 99,9 % de ce qu’on entend dans le spectacle est du pur Wallace.”

Génie visionnaire

Paru en 1999, le recueil Brief interviews with hideous men relève en bien des points, pour notre interlocutrice, du génie visionnaire. “Il parle notamment de l’évolution de la sexualité, des relations de personne à personne qui ne seront plus effectives que pour la procréation et soumises à l’autorisation du gouvernement. Et tout le reste, le plaisir, l’érotisme, est relégué dans l’espace numérique, le virtuel. Il écrit ça en 1996! Il a anticipé notre anxiété face à la révolution numérique. Et la crise des valeurs matérielles. Sa force, c’est de construire une image de la société à travers le portrait très intime, privé, de la famille.”

À lire aussi

Sans oublier “son sens de l’humour très noir, très intelligent”, et la manière dont l’auteur dépeint le manque d’empathie – quasiment un fil rouge dans son œuvre.

Pornographie du langage

Une œuvre que la metteuse en scène découvre au tournant des années 2010. “La première fois que j’ai lu ces textes, je ne comprenais pas vraiment ce qui m’arrivait. J’étais excitée, dans le sens érotique du terme. C’est incroyable ce que peut faire la littérature : attirer, dégoûter, agir sur absolument toutes les parties du corps et de l’esprit. On est dans la confrontation constante de ce que j’appelle une pornographie du langage. Selon moi, cela tient à son immense culture, mais aussi à sa manière géniale de construire les phrases. C’est d’ailleurs très identifiable, syntaxiquement, linguistiquement, dans le jeu entre la forme et la signification des mots. C’est tout simplement excitant. Je n’ai jamais encore rien lu d’équivalent.”

Yana Ross traduit sur scène la "pornographie du langage" qu'elle décèle chez David Foster Wallace. ©Schauspielhaus Zürich | Sabina Boesch

En guise d’encre, ses propres fluides

Au fil du spectacle, quelques flots logorrhéiques en témoignent – bien qu’il faille, pour y goûter, en passer par le filtre des surtitres.

“Sans qu’on puisse déterminer ce qui dans son œuvre relève de l’autobiographie ou de l’autofiction, l’écriture de Wallace semble être faite de son sang, sa sueur, son sperme. Ce ne sont pas seulement ses pensées, ce sont ses fluides. Mais bien sûr aussi ses attitudes, sa philosophie, et ses peurs. Il est important, pour moi, d’y lire son anxiété en tant que mâle : c’est courageux de dévoiler ça. Il est terrifié par les relations, par la solitude, par la mort ; et il l’exprime de façon si pure, sans rien de pompeux…”

L’éternel masculin

Le spectacle de Yana Ross joue d’ailleurs sur les genres – l’une des seules libertés prises par rapport au texte, avec l’inversion d’un discours en particulier, où les stéréotypes se retrouvent tête-bêche. Mais aussi sur l’éternel masculin, en misant sur la figure du cow-boy.

“J’ai senti que nous avions besoin de ce symbole légendaire de la masculinité. On a pensé au cow-boy Marlboro, un sex-symbol, iconique, mais aussi pervers. C’est simple, et en même temps irrésistible. Bien sûr Wallace est tout à fait obsédé par la pop culture : la télé, la pornographie. Et donc nous cherchions une icône pop et culte de la masculinité.”

Matérialisme et conservatisme

Le cow-boy, c’est le mâle, mais aussi l’Amérique : l’univers de Wallace, présenté d’abord à un public suisse allemand, à Zürich.

guillement J’ai été quasiment enceinte de ce spectacle pendant 10 ans. Je voulais le faire, peu importe où.

“J’ai été quasiment enceinte de ce spectacle pendant 10 ans. Je voulais le faire, peu importe où. Quand finalement j’ai su que ça allait être là, en Suisse, bien sûr il est devenu important de réfléchir à ce que nous voulions dire à ce public en particulier – à la fois très conservateur et très gâté, et en ce sens très proche de l’Amérique dont parle Wallace. La Suisse est aussi très privatisée, avec un système de soins de santé où on paie très cher chaque mois pour pas grand-chose. Il y a une attitude que je trouve très similaire au point de vue des valeurs matérialistes, les Suisses et les Américains prient les mêmes dieux : la fortune. À Zürich en particulier, les gens aiment montrer leur argent : leur voiture, leur maison, leur montre… C’est ce dont parle Wallace, tout ce matérialisme.”

Bien que très fidèle au texte de Wallace, Yana Ross a interverti les genres dans certaines histoires. Par exemple quand cette « grande reine suisse » déclare adorer les hommes. Les mots et les stéréotypes demeurent, mais inversés. « Et tout devient inconfortable, étrange, dangereux... » ©Schauspielhaus Zürich | Sabina Boesch

La Suisse, ajoute Yana Ross, “est incroyablement conservatrice en matière de droits et de genre, les femmes n’étaient pas des citoyennes avant 1971. Sans compter tout un pan obscur de l’histoire suisse, avec des enfants exploités, sans aucun droit, quasiment sans nom… Il y a autour de Zürich plusieurs institutions psychiatriques dont beaucoup travaillent avec des personnes qui ont aujourd’hui la soixantaine et qui étaient ces enfants. Des abus, des tabous… Ce sont des choses qui se retrouvent beaucoup chez Wallace, une culture du silence.”

Le public au travail

Pour autant, la metteuse en scène se garde bien de proposer un théâtre cathartique.

“Il nous semblait essentiel de trouver un jeu non littéral, parce que le langage doit rester à ce haut niveau de stimulation intellectuelle. Et l’aspect visuel des scènes est censé vous mener à penser à autre chose. C’est un vrai travail, qui est demandé aussi au public : une écoute et une pensée très actives. Pour moi, Brecht reste une référence : comment ne pas laisser le public se fondre dans les émotions, le mélodrame, le sentimental.”

guillement Je déteste la sensation de catharsis : mener les gens vers une porte de sortie ne m’intéresse pas. C’est trop facile.

“Le théâtre pour moi est un endroit où on va pour le défi. J’aime les spectacles dont on sort en devant en emporter un peu chez soi, où quelque chose travaille en vous pour quelques jours, et puis vous vous forgez un avis : qu’est-ce qui m’est arrivé? Mais sortir en se disant “oh c’était super, je me sens si bien!” c’est juste du divertissement. Ça existe, et on a besoin de toutes les formes de théâtre, mais ce n’est pas mon genre. Mon genre de théâtre, c’est de se placer sur un haut niveau, avec le public, et de lui donner une tâche.”

C’est aussi lui donner le choix. Dans Brefs entretiens avec des hommes hideux, on gagne la salle en traversant le décor, en tâtant le terrain. “Il nous importe d’avoir le consentement du public. Vous entrez dans ce monde, toutes les cartes sont dévoilées. Une scène de sexe est en cours. Et la convention de simplement s’asseoir et regarder est balayée. C’est une invitation à embarquer dans cet univers, avec la possibilité de s’échapper, de rebrousser chemin.”

Les vaillants cow-boys en prennent pour leur grade. ©Schauspielhaus Zürich | Sabina Boesch

Question de consentement

Une annonce, au début du spectacle, indique d’ailleurs les modalités de sortie, au besoin. “Je ne veux pas que quiconque se sente pris au piège. Nous sommes des adultes et nous consentons à ce qui se passe, en toute connaissance de cause.” La couleur est annoncée : “Voilà les règles du jeu. Si vous prenez place, vous êtes responsable de vous-même. Vous pouvez rester, partir, être offensé ou non.”

Avec sa distribution d’une puissance peu commune, le spectacle distille une matière mi-clinique mi-organique, de manière parfois très explicite, pour débusquer et illustrer les visages toxiques de la masculinité, la déshumanisation, l’objectification des relations sociales et intimes. Dru et cru.

Yana Ross: « Je traite chaque spectateur, chaque spectatrice comme un individu, sans tenter de prédire ce que sera une telle expérience collective. Particulièrement avec ce spectacle. Impossible de savoir ce qu’a vécu chaque personne, comment elle réagit à la description de la violence sexuelle, du trauma de l’holocauste, etc. Tout ce que je peux dire, c’est: voilà les thèmes, êtes-vous en mesure de les affronter, de prendre vos propres responsabilités dans cette traversée? Et je ne peux pas garantir que le voyage va être calme et plaisant... » ©© Lucie Jansch

À savoir