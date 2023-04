Échapper à sa condition sociale, un leurre ?

Ce jour, c’est le 1er Mai. La Fête du travail. Elle a apporté un brin de muguet à ses parents. Mais le père préfère s’isoler. Derrière la porte de la cuisine, des coups de marteau volent : il fabrique une boîte, “grande comme un enfant de 7-8 ans”, estime la mère, qui ne sait pas trop à quoi cet objet pourra bien servir. Peut-être est-ce son cercueil ?, lâche-t-elle. En attendant, “t’as pas la tête des bons jours”, fait-elle remarquer à sa fille.

Janine Godinas et Anne Sylvain dans "La boîte", mise en scène par Michel Kacenelenbogen. ©GAEL MALEUX

C’est vrai qu’elle traîne son mal-être. Après tout, “t’as voulu travailler dans le néo-libéral”, lui reproche sa mère, qui aimerait la voir “un peu plus souvent”. Ce 1er mai va alors s’avérer l’occasion pour la mère et la fille de se mettre à table, au propre comme au figuré, et de poser des mots sur de nombreux non-dits.

Une mère à la peau dure mais au cœur sensible

Après The Elephant Man et Le Fils de Don Quichotte, Anne Sylvain quitte les héros mythiques pour tremper sa plume dans l’encre de l’ordinaire : ici, le quotidien d’une famille de condition modeste, dont la fille unique a choisi de s’affranchir.

À lire aussi

Cette pièce, La boîte, Anne Sylvain l’a écrite en taillant sur mesure le rôle de la mère pour une interprète d’exception, une grande dame du théâtre belge : Janine Godinas. C’est un vrai régal de la voir jouer cette femme à la peau dure et la répartie drôle et cinglante, mais au cœur sensible, portée par les mots, à la fois simples et très beaux, d’Anne Sylvain.

Janine Godinas s'est identifiée à sa propre mère pour jouer dans "La boîte". ©GAEL MALEUX

Magie de ce spectacle, le spectateur n’assiste pas au jeu d’un personnage façonné par l’imagination de son autrice dont Janine Godinas aurait dû s’imprégner. Non, il a devant lui une mère qui sonne terriblement juste, car elle est habitée d’un véritable passé, d’un vécu propre. “En découvrant ce personnage de la mère, c’est tout de suite à la mienne que j’ai pensé, confie la comédienne. Je me suis directement identifiée à elle”. Cette sincérité, à fleur de peau, irrigue toute la pièce.

Mises en scène par Michel Kacenelenbogen, les deux comédiennes forment un vrai binôme tant leur jeu s’inscrit dans le naturel, la fluidité des gestes, des émotions.

Face à elle, Anne Sylvain campe à merveille cette fille en plein doute sur son choix d’avoir renié ses parents et en colère sur un père autoritaire et dur. Mises en scène par Michel Kacenelenbogen, les deux comédiennes forment un vrai binôme tant leur jeu s’inscrit dans le naturel, la fluidité des gestes, des émotions. Pour cela, la scénographe Renata Gorka a conçu le décor idoine : une cuisine, avec ses meubles de rangement et sa petite table recouverte d’une nappe en toile cirée. La cuisine, lieu universel de nombre de confessions familiales.

-- > Bruxelles, Le Public, jusqu’au 29 avril. Infos et rés. au 02.724.24.44 ou sur www.theatrelepublic.be