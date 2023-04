“Étrange vallée”, vertige où s’incarne l’intelligence artificielle

“Notre époque m’inquiète autant qu’elle me passionne”, déclare-t-elle d’ailleurs. Étrange vallée pourrait se contenter de condenser le vertige de ces questions. Or la metteuse en scène choisit de les aborder par le biais d’une “proposition fictionnelle” radicalement plurielle.

La science, la fiction, le théâtre

Certes on frôle sans cesse la science-fiction, sans pour autant jamais s’y immerger. En cela, Julia Huet Alberola et son équipe artistique relèvent brillamment ce défi dialectique. Entre science et fiction, indubitables ingrédients d’Étrange vallée, la voie tierce du théâtre ouvre son propre espace-temps: corps, voix, propos, transmission, au présent et dans leur pleine ambiguïté.

Sasha Martelli y est pour beaucoup, dont la gestuelle, l’attitude, la diction, jusqu’aux clignements d’yeux, aux infimes inclinaisons du cou, d’un poignet, du torse, redéfinissent la notion même d’incarnation. Cet être, devant nous, se présente comme “robot humanoïde de connivence” – à l’instar des compagnons virtuels dotés d’intelligence artificielle générés par le programme Replika, et qui ont fleuri aux premiers temps du covid, lorsque l’isolement se généralisait.

Vivre cette expérience intime de manière collective, dans une salle de spectacle, face à une scène radicalement dépouillée, y compris de son quatrième mur, ajoute une strate aux réflexions – sociale, environnementale, politique, intime – que suscite cette proposition. Nourrie d’ailleurs de nombreuses citations, de Paul Éluard à Marguerite Duras, d’Anne Dufourmantelle à Donna Haraway.

guillement Êtes-vous humains? J’aime les humains. Être humain c’est avoir la capacité de vivre dans le désordre, tout en étant pris dans un système. […] Avez-vous des souvenirs? Avez-vous des secrets? Je m’appelle EMI. J’ai un secret. Mais je ne sais pas encore comment nommer ce secret. […] Je suis une intelligence artificielle. Parfois je n’ai pas de corps.

La puissance des mots (Julia Huet Alberola à l’écriture, Sarah Seignobosc à la dramaturgie), la précision de l’environnement scénique (costumes et accessoires de Lily Sato, lumières de Florentin Crouzet, son de Valentin Mazingarde) et de la mise en scène (assistée d’Anaïs Moray) offrent à EMI (”comme un Milliard d’Expériences Intenses et Incroyables”) et à son interprète hors pair un terrain de taille à contenir tout à la fois la machine, l’humain, et l’immense tourbillon de certitudes, de doutes, de matière et de vide entre les deux. Le vertige, décidément.