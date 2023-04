Nawell Madani, la reine belge du stand-up, débarque sur Netflix : "Je joue gros avec cette série, c’est trois ans de ma vie"

Elle tient le premier rôle, celui de Fara, une journaliste nommée présentatrice d’une chaîne d’infos, clone de CNews, le jour où son frère est recherché pour avoir percuté un policier au volant d’un camion rempli de cocaïne. Il le cache dans son parking, elle le brûle, fureur des trafiquants. Le scénario file ainsi, efficace, rythmé, plein de punchlines et d’intrigues pas toujours subtiles. Madani joue la speakerine, contrainte de lisser ses boucles brunes, d’avaler les obsessions identitaires de sa chaîne et les saillies d’un confrère infect glissant : «Bien, vous me l’avez rendu blonde, ça passe mieux à Nice», tout en tentant de sauver le mâle de la famille, le père étant parti. «Les hommes sont fragiles, les femmes au front, note la scénariste. Je voulais montrer comment elles tiennent tout.»

Elle s’est inspirée de son propre gynécée, avec cette mère algérienne, aussi dévouée que la sienne, qui fut infirmière nuit et jour, quittée à près de 70 ans par son mari chauffeur de taxi, disant, comme dans la série : «Les hommes, au début, ils donnent tout. Après, tu passes ta vie à payer.» Il y a cette sœur portant le voile après la naissance d’un enfant handicapé, comme l’aînée des Madani, devenue maquilleuse de Nawell. Toutes étaient là pendant le tournage, et l’accompagnent aujourd’hui encore, jamais loin, avec le frère régisseur, l’autre sœur qui gère son club de stand-up, et le mari, Djebril Zonga, son amour depuis dix-neuf ans, sublime colosse de Clichy-sous-Bois d’origine centrafricaine, ex-footballeur devenu mannequin, acteur remarqué dans les Misérables. Lui eut droit au rôle du dealer en chef, avec une scène en compagnie de leur fille, Lou, 2 ans et demi.

La série se déroule et sort en plein ramadan, ce qui vaut à Madani les vagues haineuses de sites algériens sur le thème : «Elle ne recule devant rien pour faire le buzz», et même un appel au boycott. «Pff…» balaie l’artiste, forte de son million d’abonnés sur Instagram. Elle n’a jamais caché sa foi musulmane, ce qui ne l’empêche pas de charrier les ayatollahs en tous genres, de faire dire aux voyous pieux de sa série des stupidités : «Pendant le ramadan, tu te lèves, tu bandes, haram ou pas haram ? Un bon imam demanderait surtout combien, dans le rêve, il y avait de meufs à poils.» Sur scène, Madani est bien plus crue, parlant du désir, des hommes, des femmes, du sexe. Pas d’interdit. «Pourquoi j’en aurais ? Quand Blanche Gardin fait un sketch sur la sodomie, personne ne lui demande si ça risque déplaire à sa communauté.»

À lire aussi

Madani sait bien qu’elle joue sur une ligne de crête. Elle est belge de naissance, de cœur, toute la jeunesse dans un pavillon d’Anderlecht, faubourg de Bruxelles, avec les copains turcs et congolais. L’Algérie, c’est la terre des parents, partis en 1971 en Wallonie pour vivre leur amour, la peau foncée de Fatima choquant le clan paternel. Nawell l’a vite appris, «le racisme est partout. Je l’ai vécu moi aussi avec mon mari, entre les “renois” et les “rebeus”.» L’Algérie, c’était le pays des vacances, celui où l’humoriste fut acclamée, en 2018, à l’Opéra d’Alger, couverte de «Toi, tu es de chez nous !» sentiment qui l’habite quand elle brandit le drapeau vert et blanc sur le plateau d’Hanouna. Comment parler de ses frères maghrébins avec sa tchatche d’amazone, sans heurter, ni s’enfermer ? «Compliqué, souffle-t-elle. Les gens me disent “tu nous représentes, fais attention, ne nous affiche pas…” Ils ont tellement peur qu’on les stigmatise.» Pas de politique : «Ça ne m’intéresse pas, élude-t-elle. Moi, je suis là pour faire rire.»

Ce fut son moyen de survie pour retenir les regards, fuyants devant son crâne brûlé par une friteuse à l’âge de 2 ans. «J’avais une tête de moine», sourit-elle en dévoilant, dans sa chevelure, la cicatrice de 24 cm maquillée chaque matin. Petite, elle la cachait sous des bonnets, apprit à imiter Michael Jackson, vanner non-stop, sa mère ayant dit que la meilleure défense, c’est l’attaque. Elle fut ainsi mascotte de l’école, puis starlette de hip-hop, dansant dans des clips, pour Diam’s notamment, tout en suivant, pour plaire au père, des cours de marketing. «Ça m’a appris à me vendre comme un produit.» Il y eut des années galère, petits boulots, la vie serrée avec Djebril, à Bobigny, dans 9 m². Au début des années 2000, le milieu de la mode ignorait les beautés noires, Madani suggéra de s’envoler à New York : «Viens, on vise la lune.» Direct l’agence Ford, puis viendront les shootings pour Ralph Lauren, Diesel, Hennessy avec Pharrell Williams…

Elle mit du temps à percer, retour à Paris, six mois rudes, en 2011, au Jamel Comedy Club. Elle était la seule femme : «Va faire de la télé réalité», la cassait-on, même si Jamel se montrait bienveillant. Il l’appelle désormais «la patronne». Madani s’est imposée avec des vidéos sur Instagram et un spectacle sur sa vie, longtemps rodé dans des petites salles, avant de conquérir l’Olympia. Elle l’a adapté au cinéma, en 2017, avec le comédien François Berléand, qui la trouve «brillantissime. Elle pige au quart de tour». Son coréalisateur, Ludovic Colbeau-Justin, qui a rempilé pour la série, confirme : «Avec Nawell, les tournages sont un joyeux bordel mais quelle expérience… Elle ne lâche rien.» La battante faillit s’effondrer en revenant de Mongolie, pour l’émission Voyage en terre inconnue. L’immensité, le froid, la vie en yourte, sans portable, dans une famille d’éleveurs de yacks. Choc métaphysique. «J’ai dit à Djebril : on a raté notre life. On n’a pas d’enfant, on vit comme des cons sur les réseaux sociaux». Elle a nettoyé, ralenti la vie, et le bébé tant attendu est né. Madani veut désormais remonter sur scène. Dimanche, elle rodait quelques sketchs au théâtre du Châtelet, devant des femmes de banlieue invitées par la mère de Kylian Mbappé, qu’elle soutient dans sa fondation.

Madani raconte ses FIV ratées, sa grossesse à 41 ans, le trauma du premier poil blanc : «J’ai la chatte à la Edouard Philippe…» Rires, pluie de «trop forte !» Et encore, l’angoisse de vieillir, sa visite mimée chez un pape du botox, Djebril, qui «ne bouge pas l’enculé. Moi, je suis mariée depuis dix-neuf ans, je suis la charge mentale… Brigitte Macron n’est pas plus âgée que le Président, elle est juste chargée mentalement.» Pause : «Les mecs, leur life c’est une thalassothérapie.» Peut-être pas pour ceux qui partagent sa vie.

- 25 octobre 1979 Naissance en Belgique

- 2014 Premier spectacle

- Avril 2023 Jusqu’ici tout va bien sur Netflix