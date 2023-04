Spectacle précédent d’Ifeoma Fafunwa, Hear Word! a été vu par des milliers de personnes, au Nigeria, aux USA, en Europe. Dans son pays et ailleurs, la metteuse en scène nigériane récolte la parole des femmes, donne écho à leurs vécus. En prélude à Écoute! seront d’ailleurs projetées quelques images, brève mais intense immersion dans les rues de Lagos.

Sexisme ordinaire

En guise d’introduction, avec Nathalie Leroy pour traductrice à ses côtés, Ifeoma Fafunwa expose les circonstances dans lesquelles a vu le jour cette création belge – à l’invitation de Virginie Demilier et Coline Struyf, directrices respectivement du Théâtre de Namur et du Varia. Circonstances complexes, chahutées, avec notamment des visas âprement négociés, pour aboutir à l’arrivée, moins de 48h avant la première namuroise, d’Omonor seule, l’une des quatre personnes qui devaient venir du Nigeria.

guillement Celles qui ont déjà subi une agression sexuelle dans l’espace public, suivez-moi à jardin

La performeuse rejoindra bientôt Catherine Salée, Aline Mahaux, Aurora Marion, Olivia Stainier, Marthe Degaille et Poupée Borreman, plus qu’actrices puisque toutes ont pris part au processus. Dont la metteuse en scène, avec leur complicité, nous donne un échantillon : un aller-retour de questions et réponses traduites en déplacements. “Celles qui ont déjà été sifflées dans la rue, avec moi en fond de scène. […] Celles qui ont été confrontées à un exhibitionniste, à cour. […] Celles qui ont subi du harcèlement sexuel avant l’âge de 14 ans, à l’avant du plateau…”

Au gré de ce seul “exercice”, le sexisme ordinaire saute aux yeux, aux oreilles, et évoque pléthore de situations vécues, souvenirs ou autres schémas parfois de notoriété publique.

Tantôt chorales, tantôt individuelles, les prises de parole s'enchaînent dans "Écoute!" ©Cici Olsson

Déployant ensuite ses chapitres, Écoute! va de “Micro-agressions” en “Témoignages” jusqu’aux “Résistances”. De replis en ripostes. Sans, comme RAGE d’Émilienne Flagothier, pousser jusqu’à occire impitoyablement les auteurs de ces sempiternels actes sexistes, Écoute! force à entendre ce que vivent les femmes, quotidiennement, jeunes et vieilles, valides ou non, ici et ailleurs. Au risque de raviver des traumas. Avec aussi l’énergie positive, contagieuse, d’une sororité qui s’incarne dans un travail à la fois individuel et choral.

Sombres constats, célébration joyeuse

Si la création d’Ifeoma Fafunwa (assistée pour la mise en scène par Judith Ribardière, et pour le mouvement par Fatou Traoré) fouille l’obscurité voire remue les douleurs, elle n’omet ni la lumière ni l’humour, en célébrant le sexe consenti, la jouissance, la conscience de soi, la puissance du collectif.

Quant aux transitions encore abruptes, à la rythmique par moments hésitante de la première, fruits d’un processus mouvementé, elles vont s’affiner au fil des représentations, portées par une distribution forte de ses disparités comme de sa complicité.