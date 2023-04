Et si notre système capitaliste n’était qu’une conspiration ?

Ces trois habitants sont encore vierges de toute tractation marchande. Mais, très vite, les premiers échanges s’opèrent. Chacun s’est, en effet, spontanément, approprié une couleur. Or, les boules jaunes, “c’est rare”. Il faudra donc désormais échanger deux boules d’une autre couleur pour en acquérir une jaune. Et c’est ainsi que les trois Homo Economicus introduisent la notion de valeur. Puis, si l’un n’a plus assez de boules, il peut en emprunter à l’autre. La machine à gains est lancée…

Dans le monde imaginaire de Conspiration, les boules jaunes sont les plus rares. ©Bartolomeo La Punzina

Un jour, Fabienne s’aventure au-delà de Conspiration. Dans cet ailleurs, “en bas”, elle rencontre Michel. Et, devinez quoi, Michel a plein de boules, de toutes les couleurs. Que Fabienne a vite fait de ramener et que Sylvie, la comptable, conserve “en toute sécurité” dans une piscine à boules. Surtout, ce qui est bien avec Michel, c’est qu’il ne réclame rien. Ils peuvent lui faire faire ce qu’ils veulent. La conspiration est en marche. Jusqu’au jour où…

Des répliques salées et décalées

Pour sa première création, Conspiration, le collectif Provisoire (Mathilde Rault, Chloé Struvay et Antoine Plaisant) s’est plongé dans les grands chapitres de l’histoire de l’économie, avec, comme fil rouge, cette interrogation : pourquoi est-on si nombreux à dénoncer notre modèle capitaliste, mais à s’en accommoder tout de même et à ne pas oser en changer ? Vaste question que les trois comédiens ont choisi de traiter, certes sur une base scientifiquement documentée, mais aussi et surtout par l’absurde.

Sur scène, pour baliser ces moments-clés de l’évolution de notre système économique, le collectif passe par une voix off, personnifiée par une statuette en forme de chien posée sur un piédestal. Drôle ! Au départ de ces quelques boules de couleurs, ce sont donc les grandes étapes du processus de mise en place de notre économie que le collectif recrée, s’amusant, grâce à des répliques salées et décalées, à pointer les travers et incongruités de notre société consumériste. Bien pensé avec ses jolis airs de cartoon, le décor aide à cadrer le récit et marquer le contraste entre ce monde “merveilleux” et ses dérives.

La voix off est personnifiée par une statuette de chien posée sur un piédestal. ©Bartolomeo La Punzina

Objet théâtral réfléchi et inventif, Conspiration a le mérite de remettre en lumière la question du fonctionnement et des limites de notre système économique, aujourd’hui souvent occultée par d’autres préoccupations – écologiques, géopolitiques, technologiques… – bien légitimes. On aurait toutefois aimé un texte plus consistant et aux contours plus nets afin de mieux cerner le propos mis en scène et ses enjeux.

-- > Bruxelles, Les Riches-Claires, jusqu’au 28 avril. Infos et rés. au 02.548.25.80 ou sur www.lesrichesclaires.be