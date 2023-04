“Sa vie”, biopic théâtral d’une icône de la danse: Isadora Duncan

La créatrice (et pédagogue) s’adresse aussi au jeune public, évoquant le cycle de la vie dans Têtes à Têtes (2011), la problématique des déchets surproduits et amoncelés dans Alex au pays des poubelles (2016) ou encore la confrontation à la différence, la rivalité et la réconciliation dans Camping sauvage (2020).

De “My life” à “Sa vie”

Plusieurs chorégraphes se sont dernièrement penchées sur des figures féminines historiques de l’histoire de la danse (Lara Barsacq avec Ida Rubinstein ou Nijinska, Stéphanie Auberville avec elle aussi Rubinstein à l’origine de la commande du Boléro…). Si la démarche de Maria Clara Villa Lobos s’en distingue, Sa vie, qu’elle qualifie volontiers de “biopic théâtral”, vient s’ajouter à ce qui ressemble à un courant.

C’est à la lecture de My life, les mémoires d’Isadora Duncan (San Francisco, 1877 – Nice, 1927), que jaillit chez la chorégraphe l’envie d’en proposer une transposition scénique pour le tout public – préado et ado comme adulte, estime-t-elle.

Texte et mouvement se conjuguent dans ce “récit d’aventure” rythmé par les nombreux voyages de cette danseuse qui “n’a jamais voulu se plier aux carcans de la société”. Pas question d’éluder les revendications, l’émancipation d’Isadora. “Je trouvais important d’en parler aux plus jeunes, de montrer à quel point elle était sûre d’elle à une époque où ce n’était pas trop l’évidence…”

Séduite par l’autobiographie, “sa plume, son humour, sa spontanéité, jusque dans les moments tragiques”, MCVL a tenu à garder l’aspect récit. “C’est une histoire qu’on raconte, mais une histoire vraie – même si on n’en aborde qu’une petite partie, car c’est dense, on a bien sûr adapté, choisi…”

Isadora dédoublée, réactualisée

Un récit à deux voix – avec Roxane Lefebvre, comédienne, et Julie Querre, danseuse, toutes deux combinant leurs pratiques – et toujours en mouvement, ponctué aussi de musique, de vidéo. “Une Isadora plus âgée qui se souvient de sa vie, et une Isadora plus jeune, qui interagissent.”

Maria Clara Villa Lobos et l'équipe de "Sa vie" ont bénéficié du soutien de la Fabrique de théâtre. ©Stephen Vincke | Fabrique de théâtre

Cette démarche qu’elle considère comme “très nouvelle” dans son propre parcours, Maria Clara Villa Lobos la relie à sa sensibilité féministe ainsi qu’à l’émergence de livres – y compris des BD (comme les renommées Culottées de Pénélope Bagieu) ou des formes adaptées à un lectorat plus jeune – sur des femmes au caractère fort mais pourtant oubliées ou gommées des grandes pages de l’histoire.

”Isadora Duncan reste assez méconnue en dehors des milieux de la danse. Et les gens qui en ont entendu parler, souvent, c’est seulement à propos de sa mort, horrible et spectaculaire. Je voulais réaxer sur sa vie, tout aussi extraordinaire.”

Avec une volonté didactique? “Oui! la volonté en tout cas de parler de la danse, de l’histoire – dans le sens historique –, d’une artiste et de son vécu hors du commun. Le tout dans un récit assez ludique, même s’il lui arrive des choses très dures.”

Sa vie a supposé des recherches, dans lesquelles la chorégraphe s’est plongée avec grand intérêt, de manière à “parler de l’art à travers les figures de l’art, à travers une figure qui a écrit non seulement sa propre histoire, mais une page importante de l’histoire de l’art”.

