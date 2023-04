Au festival Émulation, l’esprit des Lois: de la mythologie, de la rue, du marché

De la tragédie antique à la crise de la dette

À la Cité Miroir, Brune Bazin donne naissance au fruit d’une longue gestation. Les Lois, texte de l’autrice suédoise d’origine grecque Christina Ouzounidis, a fait l’objet d’une série d’étapes et de recherches, et est ici monté pour la première fois en français – dans une traduction d’Esther Sermage.

Après une introduction où la metteuse en scène elle-même tisse les liens entre la mythologie, les fondements de la tragédie antique et l’histoire de la Grèce jusqu’à la récente crise de la dette, place à Celle qui n’est pas Clytemnestre (Malika Temoura), Celui qui n’est pas Agamemnon (Titouan Quittot) et Celle qui n’est pas Iphigénie (Clémentine Coutant), pour ce qui semble commencer comme une conférence.

”Ceci n’est pas du théâtre”, à moins que si, et qu’il permette justement d’articuler, zoomer, dézoomer les questionnements qui foisonnent autour de la fiction, du sacrifice, du pouvoir et de ses abus, de la responsabilité, de la revanche, de la bonté. Une proposition profuse et précise, portée par un trio tout en nuance et acuité.

Bâtard, Cafard, Clébard & Cie

La salle de L’Œil vert du Théâtre de Liège accueille Sauvez Bâtard. Dans cette fable des marges, Thymios Fountas – assisté à la mise en scène par Anna Solomin et Astrid Akay – propulse une distribution complice (Alizée Gaie, Alix·ce Bisotto, Chloé Larrère, Lode Thiery et Samuel Van der Zwalmen) dans un futur proche, foutraque, tragico-parodique. Au tribunal de la rue, Bâtard fait face à Clébard, Clochard, Cafard, tandis que surgit plus souvent qu’à son tour la figure séductrice d’Ekart.

L’auteur-metteur en scène se joue de la poésie et de la science-fiction comme des archétypes pour dépeindre, dégenrer, décaler un petit peuple cocasse et cabossé, en mal d’amour, dressant le procès-verbal de ses pulsions, ses désirs et ses failles.

La famille, la rue, l’entreprise

Cap sur la Courte Échelle, l’un des autres lieux partenaires d’Émulation (la Boverie en fait également partie), pour découvrir Nous voudrions vivre. Une famille attend le fils pour célébrer la promotion dont il vient d’être gratifié. Dedans c’est calme et feutré. Dehors le peuple fait entendre son mécontentement.

Dans cette création, Bogdan Zamfir articule ces mondes juxtaposés – la cellule familiale apparemment stable, les manifestations qui secouent la rue, le monde impitoyable de l’entreprise – et les générations qui tentent de s’y faire une place, à coups de renoncements, de révolte, de doute, de choix radicaux.

Osant et dosant la caricature, croquant judicieusement les figures, Nous voudrions vivre fourmille de qualités, au rang desquelles la réjouissante plasticité de ses interprètes Brigitte Dedry, Victoria Lewuillon, Mathilde Marsan et Jeremy Vliegen. Il suffirait d’un rien pour que la forme s’affranchisse du peu d’académisme qui l’empèse, là où la direction d’acteur et d’actrices agit avec puissance et précision.