Auguste Maquet, le génie dans l’ombre d’Alexandre Dumas

C’est au départ de cette relation unique, de travail et d’amitié profonde, entre l’ogre de la littérature et son discret prête-plume, que les auteurs français Cyril Gely et Éric Rouquette ont créé, en 2003, au Théâtre Marigny, la pièce Signé Dumas. À l’époque, elle est mise en scène par Jean-Luc Tardieu, avec Francis Perrin dans le rôle de Dumas et Thierry Frémont dans celui de Maquet. “J’avais vu cette pièce à la création. J’étais alors jeune comédien, je commençais [à travailler] comme metteur en scène et je l’avais adorée, se souvient Tristan Petitgirard, acteur, dramaturge, scénariste et metteur en scène. Des années plus tard, en parlant avec Thibaud Houdinière, qui est le producteur (Atelier Théâtre Actuel) de Signé Dumas, j’ai proposé de remonter cette pièce et il m’a répondu : 'Oui ! Quelle bonne idée !' C’est la seule fois où j’ai fait ça, car, normalement, je ne travaille que sur des créations. Bon, là, la pièce n’avait été jouée qu’une seule fois…” Signé Dumas est ainsi recréé en 2018, à Avignon. Depuis, la pièce n’a cessé de tourner. Elle sera ce jeudi 20 avril à Wolubilis.

"Les oubliés de l’Histoire"

Tristan Petitgirard reprend : “Ce que j’aime, ce sont les textes mais aussi les acteurs. J’ai eu la chance de créer ce spectacle, d’abord avec Xavier Lemaire et Davy Sardou, puis avec Guillaume Sentou, qui a repris le rôle de Davy. Et Signé Dumas est une pièce pour les acteurs. Elle est un peu à contre-courant du théâtre ultra-séquencé qu’on peut avoir actuellement, où une scène dure une minute maximum. Tout d’un coup, là, vous avez le temps de voir des performances d’acteurs absolument dingues !”

”Puis, enchaîne-t-il, j’ajoute qu’elle est hyper nécessaire. Regardez la sortie du film Les Trois Mousquetaires : avez-vous une seule fois entendu le nom d’Auguste Maquet ? Moi, j’aime bien cette notion de réparation et je travaille beaucoup sur les oubliés de l’Histoire, comme avec La Machine de Turing (Molière 2019 du metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé, NdlR). Cette pièce rend donc hommage à Auguste Maquet”.

Dans la peau de cet écrivain de l’ombre, on retrouve Guillaume Sentou, qui fut le formidable interprète d’un autre grand auteur du XIXe siècle, Edmond Rostand, dans Edmond d’Alexis Michalik. “On ne peut pas voler à Dumas son génie absolu, reconnaît le comédien, mais Maquet a été un fournisseur extraordinaire d’éléments historiques, factuels sur lesquels Dumas adorait sculpter ses propres romans. Il était aussi une force du poignet. Donc, Maquet est vraiment un génie de l’ombre”.

Dans "Signé Dumas", Auguste Maquet, collaborateur de l'ombre d'Alexandre Dumas, va se rebeller. ©Stéphane Audran

”Dans ce sens-là, poursuit-il, la pièce est superbement écrite. La nature énorme de Dumas écrase le petit Auguste Maquet qui, humblement, travaille, travaille. Mais, à un moment donné, il y a un tournant : l’humilié va se rebeller et s’avérer un adversaire redoutable”.

Une nuit, un face-à-face

Signé Dumas se déroule, en effet, pendant une nuit de février 1848, en pleine Révolution, au cours de laquelle Cyril Gely et Éric Rouquette ont imaginé qu’une querelle éclatait entre les deux hommes. Va s’ensuivre un incroyable face-à-face autour d’une question cruciale : quelle est la part de l’un et de l’autre dans ces œuvres lues dans le monde entier ?

Alors qu’ils ont, ensemble, écrit des milliers de pages, Maquet n’a, de fait, jamais eu sa signature accolée à celle de Dumas. En 1858, il intentera bien un procès à Alexandre Dumas, qu’il perdra : aucun droit de propriété ne lui sera reconnu.

