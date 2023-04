Serge, pêcheur, et Bernard, chasseur, témoins d’une inexorable catastrophe écologique

Cette année, une septantaine d’entre eux ont ainsi imaginé, avec la complicité d’artistes partenaires, le concept Nature profonde, qui se décline en expériences multiples, à destination des petits et des grands : spectacles, balades à pied et à vélo, ateliers pratiques, échanges de savoirs, expositions…

Et côté scènes ? Il y en aura aussi pour tous les goûts, avec du cirque, de la danse, de la poésie, de la musique et du théâtre. On retrouvera ainsi Cyril Dion et Sébastien Hoog pour un concert poétique, Résistances poétiques ; Samuel Lefeuvre et Florence Demestri avec leur expérience dansée Holobiontes ou encore la toute dernière création des Suisses Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre, Avec l’animal.

La Trilogie des liens

Présenté pour la première fois en Belgique, ce spectacle est le deuxième volet d’une trilogie, La Trilogie des liens. “On a déjà joué à Mons il y a quelques années e,t comme nous sommes en pleine création de cette trilogie, ça faisait sens de présenter Avec l’animal au festival Demain”, se réjouit Massimo Furlan, metteur en scène. Après Dans la Forêt, expérience physique et artistique d’une marche nocturne à l’écoute des présences furtives et invisibles qui peuplent la forêt, Avec l’animal s’attache au lien que l’on a, ou pas, avec les animaux sauvages, non domestiqués. Le 3e épisode, De la terre, en cours d’élaboration, s’intéressera, lui, au monde paysan, à l’agriculture et l’élevage.

guillement Des personnes comme Serge et Bernard n'ont pas souvent la parole, car, en général, ce sont plutôt des praticiens qui sont interrogés.

Ce projet, entamé en 2020, est le fruit de plein de “ressentis, questionnements”, sourit Massimo Furlan. “Il y a le contexte dans lequel on vit, les questions de plus en plus urgentes, l’envie de chercher [des informations] par soi-même, précise Claire de Ribaupierre, dramaturge, l’intérêt pour l’éco-philosophie, l’attention de plus en plus grande au monde du vivant et puis, la volonté de se positionner en tant qu’artiste et citoyen, en essayant de créer une relation avec les spectateurs mais aussi avec d’autres interprètes”.

À l’image de Serge Bregnard et Bernard Magnin, deux septuagénaires suisses, l’un passionné de pêche, l’autre de chasse. “Des personnes comme Serge et Bernard n’ont pas souvent la parole, car, en général, ce sont plutôt des praticiens qui sont interrogés, relève Claire de Ribaupierre. Donc, cela nous intéressait aussi de prendre un biais un peu différent”.

”Leur parole est irremplaçable”

Leur intérêt pour faire du monde sauvage, et en particulier la pêche et la chasse, le sujet d’un spectacle, Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre le tirent d’un constat, assez simple : “Que connaît-on des animaux sauvages ? Pas grand-chose, si ce n’est de dire, par exemple, que le chevreuil, là-bas, il est beau”, résume le metteur en scène. Dès le départ, ils projetaient donc de laisser le plateau à Serge et Bernard, deux “non-comédiens”, mais témoins uniques. “Leur parole est irremplaçable, souligne la dramaturge, car elle s’est construite sur une vie. Ils sont âgés et peuvent témoigner, à leur échelle, d’une évolution du milieu et de la pratique”.

Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre ont voulu pour "Avec l'animal", un objet théâtral très simple. ©Pierre Nydegger

”Un chasseur, un pêcheur, ce sont deux prédateurs, ce qui devrait nous choquer, admet Massimo Furlan. Pourtant, lorsqu’on les entend parler de leur lien aux animaux, à leur pratique, aux paysages et à l’écologie, on se rend compte que, alors que nous avons parfois tendance à déclarer, affirmer, juger de manière un peu péremptoire, leurs récits sont plus compliqués, plus complexes et plus intéressants aussi”. Surtout, face à l’extinction des poissons dans les rivières, la disparition de certaines espèces dans nos forêts, etc., ils sont les témoins vivants et au long cours d'” un changement inexorable”, voire d'”une catastrophe” écologique.

-- > Festival Demain, Mons, du 22 au 30 avril. Programme complet et réservations au 065.33.55.80 ou sur www.surmars.be

-- > “Avec l’animal”, le 29 avril à 20h au Théâtre Le Manège