Il disjoncte et se voit exclu à vie de l’Opéra de Vienne

Même à l’opéra, le public ne se tient plus. Mais dans les travées feutrées des salles qui accueillent l’art lyrique, on ne badine pas avec les fauteurs de troubles. La preuve avec ce médecin bavarois qui est exclu à vie de l’Opéra de Vienne pour avoir fait irruption lors d’une représentation de La Traviata et menacé plusieurs personnes en octobre. Motif de sa colère : la mise en scène. L’apparition d’une voiture sur la scène a fait sortir l’intéressé de ses gonds : “Honteux ! C’est de la pub pour une marque de voitures”.

Le journal allemand Bild raconte la suite. Furieux, le médecin bavarois dégaine son téléphone pour filmer l’incongruité de ce qu’il voyait. Dérangés, les spectateurs proches lui ont demandé de se calmer. Mal leur en a pris, il a menacé de les transformer en viande hachée. Il a fallu l’intervention de la police pour faire cesser la scène.

Poursuivi, l’homme a été condamné à de la prison avec sursis et surtout l’interdiction d’un jour remettre les pieds au Wiener Staatsoper, l’opéra de Vienne.

Le Bild précise qu’au moment des faits, l’homme n’était pas sous l’influence de l’alcool.