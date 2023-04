Sous les pavés, les arts de la rue

En trente-deux ans, les arts de la rue ont beaucoup changé, à l’image de la société. Ont-ils pu garder leur âme d’enfant rebelle ?

Les difficultés ne sont pas les mêmes. On ne va pas enjoliver le passé. Quand on a commencé, le secteur n’existait pas. Il aura fallu attendre huit ans pour qu’il soit officiellement créé. Aujourd’hui, il y a donc plus de subventions mais aussi plus de compagnies qui se partagent le marché. Avant, on pouvait faire 150 dates sur son année si on avait un bon spectacle.

Les habitudes culturelles ont également évolué. Quelles en sont les conséquences pour le secteur ?

Les arts de la rue ont vu le jour dans la mouvance de Mai 68. Après sont apparus Mitterrand, Jack Lang, les grands festivals comme Chalons, Aurillac ainsi que de grosses compagnies comme le Royal de Luxe, le défilé de Jean-Paul Goude sur les Champs-Élysées… Il y a eu les attentats, le covid et l’espace urbain, intimement lié au public populaire, ne peut plus être investi de la même manière. Même pour un “bête” feu d’artifice, c’est devenu compliqué. C’est sûr qu’on n’a pas gagné en liberté. Un événement comme Les Unes fois d’un soir, gratuit depuis 21 éditions, c’est une idée politique, une idée de redistribution, de démocratisation de la culture. Toute personne qui paye ses impôts a droit à un moment à un petit morceau de culture. La culture est un bien public et il faut arrêter de la présenter comme un coût supplémentaire pour le contribuable. Elle fait partie du lot. Moi, je ne suis pas heureux d’investir dans les F16, mais je le fais. C’est une idée de partage aussi, qui s’est un peu perdue en cours de route. Aujourd’hui, c’est un peu chacun pour soi.

La liberté artistique en a-t-elle souffert ?

Le contenu des spectacles dépend de l’offre et de la demande. Il s’adapte, doit faire face à la concurrence. Avant, on était dans des thèmes plus politiques, plus contestataires. La contestation, elle est où maintenant ? Chez les mecs qui font du stand up et parlent de leurs bottines de ski. Les arts de la scène vont devoir faire face à ces changements radicaux. Ils tiennent encore le coup avec un public de troisième âge mais les jeunes qui passent leur temps sur leurs tablettes ne vont pas au théâtre ou alors pour voir un youtubeur qui fait un spectacle lamentable. Des mutations devront se faire. Ceci dit, je pense que le théâtre ne disparaîtra jamais, parce que c’est un art vivant et que quoi qu’il arrive, on aura toujours besoin d’un contact vivant.

Êtes-vous pessimiste ?

Non. Rien ne dit que la contestation ne va pas revenir, qu’il n’y aura pas un réveil politique, comme avec les retraites en France. Quand je vois que des spectacles se jouent dans le métro à Kiev, je me dis que le théâtre ne va jamais mourir.

Cette nouvelle édition des Unes fois d’un soir affiche une veine plus poétique…

C’est vrai qu’il y a de la poésie, de la nostalgie. Je me suis fait plaisir en réinvitant quelques compagnons de route comme Spectralex de Jean-Noël Mistral, un poète un peu lunaire, dans la lignée de ce qu’il fait avec Edouard Baer. Okidok revient plus dans le clown nostalgique. Il y aura aussi, parmi la vingtaine de spectacles, Mentir Lo Minimo de la compagnie Alta Gama, un couple sur scène qui fait des acrobaties avec un vélo mais qui ne se la joue pas du tout athlètes olympiques. Un spectacle basé sur la générosité, l’intimité avec les gens, Au crépuscule de Vincent Warin, un acrobate aussi avec un vélo, pendu à une grue ou la Fabrique de la Cie Doedel, pour le spectacle de feu de clôture, que j’ai aussi déjà accueilli plusieurs fois. C’est bien qu’ils bouclent la boucle.

Huy, Les Unes fois d'un soir, le 24 avril. Gratuit. Info@1X1soir.be