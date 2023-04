“Hippocampe”, cabaret queer, explosif et inclusif – où scintillent Drag Couenne et ses complices en tous genres

Une maison somptueusement bricolée, où strapontins, coussins et canapés font face au drapé rouge d’un rideau et des deux podiums qui, à jardin et à cour, ponctuent le plateau de ce cabaret tant attendu.

Drag Couenne, de consultante à performeuse

D’Hippocampe, Lylybeth Merle avait orchestré une première étape, au format XS et pour cinq “baby drags”, présentée aux Tanneurs en février 2022. La distribution s’est maintenant élargie – jusqu’à inclure Drag Couenne, déjà créditée dans la Drag Academy de la version brève et entre-temps couronnée dans la première édition de Drag Race Belgique – tandis que le show, entracte et documentaire compris, frise à présent les 3 heures.

”Un spectacle non binaire, hybride et hors du temps”, annonce le Varia. Une création collective où “mes deux familles de cœur se rencontrent et se mêlent : celle des cabarets drag avec qui j’ai fait mes premières scènes dans les squats, et celle de l’école institutionnelle avec qui j’ai appris les codes pour faire théâtre”, expose Lylybeth Merle, tisseuse des liens qui aboutissent à ce cocon aussi explosif qu’inclusif.

Amour, soin et paillettes

Ici on dit iel, touxtes, acteurices, metteureuses en scène. Ici on n’hésite pas, au moindre doute, à demander son pronom à la personne à qui on s’adresse. Ici, l’extravagance est l’un des visages de la bienveillance.

Drags en tous genres – queen, king, queer voire végétal (!) –, les performeureuses d’Hippocampe portent au fil des numéros leurs propres histoires, transformées, métaphorisées en play-back flamboyants, susurrées en confidence, montées sur talons vertigineux, flambées à la bougie, détournées en jeu (les 7 péchés hétéro), enveloppées à la manière d’un courrier du cœur…

guillement Ici, toutes les émotions et réactions sont bienvenues et autorisées

Ici, la paillette est politique: elle revendique, masque, affiche, déploie. Elle chuchote la personne sous le personnage, la persona. Elle affirme la différence faite fête, faite force. Elle se fait aussi le vecteur des failles, des douleurs, des peurs. Du danger même, que courent celles et ceux dont la singularité – non-binarité, transidentité et toutes les réalités LGBTQIA+, mais aussi handicap, couleur, classe, volume – les distingue de la norme autoproclamée.

”Le drag m’a appris à aimer ce que j’ai dans la tête”: glissée face à la caméra d’Elisa Vdk, dans le documentaire dont la projection suit le show, la phrase englobe avec pudeur l’immensité contenue dans ces corps et ces âmes disparates et solidaires.

Face à elles, dans le public qui se presse au Studio Varia, tous les profils se mêlent, trouvent une place, une brèche où se reconnaître. Ou, pour les personnes que ces zones troublent, déstabilisent, déconcertent voire tétanisent, un fil à saisir, des récits à embrasser, un cocon où accueillir l’altérité, où écouter et apprendre.

Hippocampe , au Studio Varia, Bruxelles, jusqu’au 26 avril (complet, liste d’attente ouverte sur place 1h avant la représentation) – 02.640.35.50 – www.varia.be

Également du 3 au 7 octobre à la Balsamine, Bruxelles – 02.732.96.18 – www.balsamine.be

Générique

Une création collective portée par Lylybeth Merle

Performances Blanket La Goulue, Massimiliano Mucedda; Chaymi Blu, Melissa Diarra; Drag Couenne, Adrien de Biasi, Jean Cloud, Laure Lapel; Dame Lylybeth, Lylybeth Merle; MamaTituba, Joy Gervais; Tea Tree, Marie Burki; Mario Lapoutre, Anna Solomin; Jessica Rabote, Médéa Anselin; Rose Gigot, Zaëll De Coster; Coucou, Tom Geels

Son Baxter Halter

Lumières Louis Viste

Scénographie Camille Collin

Régie générale Clara Cmb

Collaboration technique et logistique Anna Solomin

Costumes Lion Ascendant Connasse

Dramaturgie Camille Khoury

Drag Academy Blanket la Goulue, Queer Faith and the Many, King Baxter, Rose Gigot, Drag Couenne

Documentaire et vidéo Elisa Vdk

Développement, production et diffusion Habemus papam

Remerciements à Guillaume Fooy, Caroline Godart et Ines Isembi