Marre de toujours vous taire ? Alors, faites comme François : apprenez à désobéir

Cette question – qu’est-ce que l’obéissance et la désobéissance ? –, il l’a posée à trois amis comédiens : Maya De Waele, Lucile Vignolles et Jérôme Vilain. Sur le plateau des Riches-Claires, chacun, installé sur une chaise, plantée sur un carré de fausse pelouse, se confie tour à tour. Résultat ? “Je n’étais pas seul à subir ce désengagement, à fermer ma gueule”, observe François en voix off. Dès lors, s’ils sont de bons petits soldats, prompts à bien obéir, pourquoi Maya, Lucile et Jérôme ne pourraient-ils pas apprendre à désobéir et devenir des super-héros ?

Jusqu’où François est-il prêt à pousser les limites de la désobéissance ?

Pour ce faire, François leur propose d’imaginer des missions. Aussi transgressives que farfelues : flatuler dans le métro – “Détendez-vous, pétez un coup” –, s’essayer à l’affichage sauvage de nuit, voler dans un magasin, etc. Mais jusqu’où François est-il prêt à pousser les limites de la désobéissance ? Et jusqu’où ses amis sont-ils disposés à répondre à ses incitations ?….

Mais qu’est-ce donc ce spectacle ?

En démarrant de manière ingénue et interactive avec la figure de Superflash, seul sur scène, Tenir son chien en laisse/Tenir son chien en laisse amuse, prête à sourire autant qu’il intrigue. Mais qu’est-ce donc ce spectacle ? Puis, peu à peu, les pièces du puzzle se mettent en place et, subtilement, les spectateurs deviennent les complices de Maya, Lucile et Jérôme qui inventent divers scénarios pour s’affranchir des règles et désobéir. L’usage de la vidéo trouve ici tout son sens. C’est pertinent, intelligent, très drôle et diablement efficace !

À l’écriture, à la mise en scène et au jeu, François Regout a imaginé un objet scénique en totale adéquation avec son sujet de réflexion. De bout en bout, ce spectacle s’inscrit en-dehors des clous théâtraux : il y a du risque, de l’innovation, de la transgression – jamais de mauvais goût. Une véritable bouffée d’air frais !

Jérôme Vilain dans "Tenir son chien en laisse/Tenir son chien en laisse". ©Bartolomeo La Punzina

Sous ses airs simples, la mise en scène, dynamique et rythmée par une solide bande-son, est, en fait, très léchée. Pareil pour la scénographie : des chaises, un écran, quelques micros, des plantes vertes, et le tour est joué.

De bout en bout, ce spectacle s’inscrit en-dehors des clous théâtraux : il y a du risque, de l’innovation, de la transgression – jamais de mauvais goût. Une véritable bouffée d’air frais !

Ultra naturels sur scène, les quatre comédiens racontent et vivent leurs expériences de désobéissance comme si c’était la première fois. On y croit, on s’amuse de leurs maladresses et de leurs délires et, chemin faisant, la flèche arrive dans le mille : à la fin, ébouriffante, du spectacle, le public ne peut que se lâcher et désobéir, en dérogeant, de son plein gré, aux règles de bienséance dans un théâtre. Cocasse !

-- > Bruxelles, Les Riches-Claires, jusqu’au 28 avril. Infos et rés. au 02.548.25.80 ou sur www.lesrichesclaires.be