Danser sous la “Drache nationale”

S’essouffler à vélo, pour le bien de la planète, dans une des nombreuses montées de Bruxelles, savoir qu’on sera (très) en retard, ruminer à cause d’une rupture amoureuse… On n’est pas loin du scénario du pire, celui rencontré par la circassienne Gaëlle Coppée au moment précis où une drache nationale lui tombe dessus. En plein confinement, il ne reste plus à l’artiste qu’à inverser le guidon, bricoler un spectacle avec trois fois rien et rire de (presque) tout puisque tout fout le camp… Quelques mois ou années plus tard, voici la Cie Scratch, qui avait déjà surfé avec le succès grâce à Mousse, joué entre autres à Avignon, pour une bourrasque de sourires sous parapluies de Bruxelles. Un spectacle jubilatoire qui jongle et swingue avec cette succession de petits malheurs qui balisent notre quotidien. Comme nous l’enseignent ces trois bras cassés avec leurs K-Way multicolores et parapluies assortis, réunis autour de balles de jonglage et d’un concept à creuser : celui de la drache nationale, à ne pas confondre avec une forte pluie. Vaste question à laquelle Gaëlle Coppée, Tom Baccara et Denis Michiels vont tenter de répondre. La drache nationale n’empêche pas les avions de continuer à voler dans le ciel avec des fumées noires jaunes rouges, ni les confettis de voler, ni les citoyens de fêter l’événement sur la Grand-Place. La forte pluie, elle, peut aussi tomber le jour du barbecue au jardin ou de son mariage, avec le chignon qui s’effondre, le maquillage qui coule et tout le toutim.