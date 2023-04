À la scène comme à la ville: trois jours de croisements, de tentatives collectives, d’expérimentations festives

Pour imaginer, encadrer, guider tout cela, des forces vives: le service de médiation, des artistes qui travaillent en étroite association avec le TN, et bien entendu des citoyennes et citoyens. Ateliers, rencontres, performances et autres formes inédites vont ainsi se déployer.

Boulimie vestimentaire

Sous la forme d’une boule, pour commencer. S’inspirant du mythe de Sisyphe, l’artiste marionnettiste Natacha Belova et le danseur Dorian Chavez font rouler une énorme boule de vêtements de plus de deux mètres. Offrant une perturbation poétique de l’espace urbain (rue Neuve, jeudi à 16h, et samedi à 15h), leur performance questionne la concentration commerciale, la surconsommation textile, et fait évidemment écho à l’effondrement meurtrier du Rana Plaza, au Bangladesh, il y a dix ans quasiment jour pour jour. Sisypholia est une coproduction de diverses structures (dont le TN, Marionnettissimo ou encore le festival Namur en Mai) en collaboration avec AchACT – Actions Consommateurs Travailleurs.

La boulimie vestimentaire était aussi au centre de la réflexion de 150 élèves qui, pendant cinq mois, ont structuré leur engagement. Ainsi fut mis sur pied Le Petit Magasin, boutique alternative ouverte durant les trois jours du festival. Chacune et chacun est libre d’y apporter une pièce d’habillement et d’en raconter l’histoire. Des étiquettes sont fournies afin de garder la trace de chaque récit. On trouvera aussi, au Petit Magasin, des créations des élèves (audio, vidéo, bijoux, textile…). À découvrir en continu dans les Foyers du TN, jeudi de 19 à 20h, vendredi et samedi de 16 à 22h. Hormis la réservation nécessaire pour quiconque souhaite déposer un vêtement et son histoire, l’accès est libre et sans inscription.

La mode et ses dérives figurent encore au cœur du défilé orchestré par la chorégraphe Ayelen Parolin avec les élèves de 5e TQ de la section Habillement de l’Institut Bischoffsheim. Dans Revers Glamour vs Fast-Fashion, on verra défiler des robes conçues à partir de matériaux récupérés. De quoi souligner les moyens de production et pratiques discutables qui sous-tendent le phénomène de surconsommation textile. Un événement de 30 minutes, dans le foyer du TN et dans l’entrée de l’Institut Bischoffsheim, le jeudi 27 avril à 18h30.

Témoigner, écouter, échanger

En novembre 2022, à l’IPPJ Saint-Servais, l’autrice et réalisatrice Caroline Berliner et le musicien et compositeur Archil animaient une session d’ateliers de création. Sur la table, des enregistreurs, du papier, des stylos. Autour, les jeunes filles résidentes de l’institution qui, pendant cinq jours, ont joué, écrit, enregistré. Une seule consigne: tenter de s’écouter vraiment. Riche de cette matière brute et sensible, traversé de toutes leurs ambivalences, ce travail a pris la forme d’un podcast, Passer par là, à découvrir au Studio son du TN, jeudi et vendredi à 18h30, samedi à 17h.

guillement Donner à voir et à entendre des histoires vraies ou imaginées qui toutes racontent notre monde

Écouter les parcours, les obstacles, les détours, la peur, la survie, mais aussi les espoirs, les rêves. Écouter le quotidien de femmes sans-abri ou en situation d’extrême précarité. Les accompagner, au fil d’un atelier, dans la recherche collective, l’impro, les jeux, les échanges. Faire émerger les paroles à partager. La Cité des Dames résulte de ce processus encadré par les metteuses en scène Marie Avril et Lénaïc Brulé, avec l’aide de cinq associations de terrain (L’Îlot, DoucheFlux, Diogènes, Hobo et le Samusocial). Vendredi à 14h, salle Jacques Huisman. Cette séance exceptionnelle sera suivie, dès 16h, de tables rondes sur le thème “Le théâtre participatif en question”.

Transversalités

Sous l’appellation générale d’Une traversée, trois courtes formes – résultant chacune d’ateliers menés par des artistes en compagnonnage au National – vont se succéder sur le grand plateau, vendredi à 19h30 et samedi à 18h.

Tout au long de la saison, la Compagnie des enfants se retrouve à raison d’un stage de cinq jours et d’ateliers hebdomadaires. Ses membres, de 8 à 12 ans, s’adonnent aux Exercices de joie proposés et encadrés par Gaïa Saitta et Daisy Ransom Phillips.

Partis à la rencontre des personnes en situation de handicap du centre Facere à Anderlecht, Guillaume et Clément Papachristou ont utilisé certains des matériaux de leur spectacle Une tentative presque comme une autre pour leur proposer des ateliers, avec la complicité de l’autrice Sarah Dropsy. Une autre tentative mêle écriture, autofiction et recherche chorégraphique, en s’adaptant à la situation des interprètes, pour une première expérience scénique.

Poésie et slam jaillissent de la "Constellation des Zinneke". ©Noémie della Faille

“Pour changer le monde, il faut bien dire ce qui ne va pas.” Sur cette affirmation collective se base la Constellation des Zinneke. Joie et colère ont été la matière des ateliers d’écriture et de slam menés, plusieurs mois durant, par la poétesse et performeuse Joëlle Sambi auprès des membres de deux associations: les seniors du centre de jour Bia Bouquet, à Forest, et les membres de L’Autre Lieu – Rapa (Recherche-action sur la psychiatrie et les alternatives). Poésie, parole et mouvement pour dire les traversées houleuses, joyeuses, ombrageuses du présent.

Revisiter les classiques

Ensemble, Ben Hamidou, Jeanne Dandoy et Maya de Waele encadrent treize jeunes dans leur très libre adaptation du répertoire élisabéthain, avec À peu près Othello d’à peu près Shakespeare. Où il est question de racisme, de misogynie, de féminicide... Où ces amateurs et amatrices au talent affirmé nourrissent de leurs personnalités, leur sensibilité, leurs questionnements, cette remuante revisite d’un classique – à redécouvrir, bousculé, samedi à 20h15.

"À peu près Othello, d'à peu près Shakespeare". ©Hubert Amiel

Place enfin aux Oiseaux rares. Un atelier d’écriture a remis en chantier les musiques et thématiques du spectacle pour ados éponyme. Temps, frontières, identités multiples, besoin de célébration… traversent la setlist interprétée en live par Anne Festraets, Stéphane Diskus et Benoît Randaxhe, pour un concert de clôture festif.