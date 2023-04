”Hier est un autre jour” : Mais pourquoi la journée de Pierre se répète-t-elle sans fin ?

Brillant avocat, Pierre (Daniel Hanssens) n’a qu’un seul mantra : “Ordre et discipline !”. Un sens de la droiture exemplaire, mais qui lui vaut d’être particulièrement rigide et bourré de tocs. Stylos, fauteuils, objets de décoration…, tout est minutieusement disposé et gare à quiconque ose y toucher !

À quelques heures de plaider l’affaire de sa vie, Pierre se retrouve avec une nouvelle secrétaire sur les bras, Sophie (Laure Godisiabois), qui n’est autre que son ex-petite amie ; une veuve richissime, Brigitte Verdier (Perrine Delers), dont il doit régler la succession et… un visiteur aussi imprévisible qu’improbable, Michel (Pierre Pigeolet). Ajoutez à cela son patron véreux, Bernard (Robert Guilmard), et le beau-fils de ce dernier, Frédéric (Pierre Poucet), également avocat, dont Pierre doit couvrir les infidélités conjugales.

Daniel Hanssens, Laure Godisiabois et Robert Guilmard dans le décor conçu par Francesco Deleo. ©Grégory Navarra

Alors que la journée se complique de minute en minute, Pierre se rend compte qu’il revit à plusieurs reprises certaines scènes : sa secrétaire qui trébuche sur le tapis, Frédéric qui entre dans son bureau sa braguette grande ouverte, son patron qui vient lui piquer sa boîte de cigares, etc. Mais que se passe-t-il ? Pierre devient-il fou ? Ou alors est-ce un coup du destin ?

Astucieux trucages

Pour clore sa saison, le Théâtre royal des Galeries propose une comédie désarmante et drôlissime, Hier est un autre jour. Créée en 2013 au Théâtre des Bouffes Parisiens à Paris par Sylvain Meyniac et Jean-François Cros, cette pièce, qui fut nominée aux Molières en 2014 dans la catégorie “Meilleur spectacle comique” est, aujourd’hui, reprise par Daniel Hanssens.

guillement Il vaut mieux être bourré que con; ça dure beaucoup moins longtemps.

Directeur de la Comédie de Bruxelles, Daniel Hanssens est un fin connaisseur de la mécanique de la comédie. Avec Hier est un autre jour, il a d’abord choisi un texte très bien écrit au rythme soutenu, émaillé de savoureuses répliques – “il vaut mieux être bourré que con ; ça dure beaucoup moins longtemps” –, fort bien construit avec ses incroyables allers-retours dans le temps – les pièces du puzzle s’emboîtent subtilement en mettant le public dans la confidence – et jouant sur les codes du fantastique. Surtout, les spectateurs se retrouvent tout aussi désorientés et décontenancés que Pierre Maillard. Quelques astucieux trucages font disparaître et apparaître des objets en un clin d’œil. Effet garanti et public bluffé !

Mais qui est Michel (Pierre Pigeolet, au centre), ce visiteur impromptu? ©Grégory Navarra

Un joyeux feu d’artifice

D’un côté à la mise en scène, de l’autre au jeu avec le rôle-titre de Pierre Maillard, Daniel Hanssens maîtrise son spectacle de bout en bout. Il est parfaitement truculent en homme de droit pétri de principes, mais complètement chamboulé par l’aventure hors norme qui lui tombe dessus. À ses côtés, Pierre Pigeolet excelle en visiteur impromptu qui va bouleverser le cours de la vie de Pierre. Quant aux quatre autres comédiens, ils apportent, chacun, au travers de leur personnage, une couleur à la pièce pour en faire un joyeux feu d’artifice.

