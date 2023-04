La traditionnelle “Revue des Galeries” disparaît la saison prochaine

À lire aussi

Parmi les nouveautés concoctées, l’une d’elles est toute marquante puisque le traditionnel spectacle des fêtes de fin d’année à Bruxelles, La Revue, ne sera pas à l’affiche cet hiver. Aux Galeries, on rappelle que La Revue est avant tout un choix de programmation, même si les spectateurs en ont fait “une habitude” depuis plus de 30 ans. Force est toutefois de constater que “La Revue fonctionne moins bien depuis quelques années”.

”Repartir d’une vraie page blanche”

On l’a dit, la saison 2023-24 sera celle des 70 ans du théâtre, l’occasion de “marquer le coup” en proposant pour les fêtes “autre chose” pour séduire le public : Le Crime de l’Orient Express d’Agatha Christie, “un grand spectacle, d’un auteur connu, qui pourra attirer les spectateurs”. Pas question toutefois d’enterrer La Revue. “Aujourd’hui, La Revue n’est plus dans l’air du temps. L’idée est donc de l’arrêter pendant deux ou trois saisons puis de repartir d’une vraie page blanche avec une nouvelle équipe, de nouveaux auteurs, etc., pour lui donner un nouveau souffle”.