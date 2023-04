"Arsène Lupin" au Parc, un spectacle taillé sur mesure pour onze comédiens

À lire aussi

”La figure de ce héros de fiction s’est assez vite imposée à nous, explique Thibaut Nève, également à la mise en scène du spectacle, car il touche au roman d’aventures, avec des rebondissements – le Parc a la particularité d’offrir une scénographie qui va se mettre au service d’un spectacle complet et populaire. Il revêt aussi une dimension sociale – Lupin reste le Robin des Bois des années 20 – et, en même temps, il y a, chez Maurice Leblanc, des lignes qui résonnent avec 2023”.

guillement On a eu l’idée avant que la série Lupin ne sorte avec Omar Sy.

Sur la centaine d’œuvres de Maurice Leblanc, ils ont identifié trois romans, dont La Cagliostro. “De là, nous avons écrit un spectacle sur mesure pour une troupe de onze comédiens.” Connu pour s’être glissé dans la peau de multiples héros mythiques tels que Passepartout, Chaplin, Fantômas, Scapin ou encore, tout récemment, le magicien Merlin, c’est Othmane Moumen qui interprétera le célèbre gentleman cambrioleur.

“Quand j’avais 10-11 ans, un de mes livres de chevet était L’aiguille creuse, se souvient le comédien. Je regardais aussi la vieille série télévisée avec Georges Descrières, qui était diffusée en France. Donc, c’était dans un coin de ma tête. Puis, j’ai eu un flash pour monter ce spectacle au Parc”. Et de préciser, en riant : “On a eu l’idée avant que la série Lupin ne sorte avec Omar Sy”.

”Ce qui a été compliqué dans l’écriture, reconnaît Thibaut Nève, c’est que nous voulions donner à chacun des onze comédiens un parcours, que chaque interprète ait quelque chose à défendre. Nous avons donc tous les deux dû nous mettre successivement dans les chaussures de chacun des personnages”.

Joséphine Baker et OSS 117

Les deux co-auteurs ont également tenu à distiller, “en toute humilité”, “quelques touches de modernité” dans leur texte. Apparaît ainsi la figure de Joséphine Baker, icône des Années folles et militante anti-raciste. “Ce spectacle était aussi l’occasion de s’interroger sur ce qu’est, en 2023, un gentleman cambrioleur, un séducteur à la française, enchaîne Othmane Moumen. Nous avions envie de jouer de ces clichés-là”.

Les deux auteurs en ont donc fait un héros quadragénaire, bien décidé à raccrocher et s’installer dans une vie plan-plan. “Nous aimons beaucoup tous les deux les films OSS 117, reprend Thibaut Nève, et nous avons eu envie de tordre un peu notre Arsène Lupin en le mettant dans une forme de misogynie inconsciente pour lui faire prendre un bain d’eau froide en 2023, avec des femmes qui ont d’autres enjeux, anti-patriarcaux”.

guillement Profitant d’une réinvention d’Arsène Lupin et de l’univers d’OSS 117, nous avons mis un peu de 'beaufitude' pour lui offrir un peu de cruauté bête.

Mais, ajoute-t-il, “on a été aidé parce qu’en 1920, les premiers mouvements féministes étaient engagés, presque radicaux. Et, cela, nous l’avons mis dans le spectacle”. Donc, “profitant d’une réinvention d’Arsène Lupin et de l’univers d’OSS 117, nous avons mis un peu de 'beaufitude' pour lui offrir un peu de cruauté bête”. “Et c’est terriblement jubilatoire de jouer ça !”, s’enthousiasme Othmane Moumen.

-- > Bruxelles, Théâtre royal du Parc, du 3 mai au 3 juin, à partir de 8 ans. Infos et rés. 02.505.30.30 ou sur www.theatreduparc.be