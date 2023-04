"Ce final est un véritable travail d’orfèvre": dans les coulisses d'"Arsène Lupin"

À lire aussi

Sous l’œil vigilant d’Agathe Regnier, musicienne et coach vocal, et de Thibaut Nève, metteur en scène, les trois comédiens-chanteurs poursuivent avec un extrait des “Mots bleus” de Christophe. Puis, en chœur, ils reprennent le célèbre couplet “It’s you, it’s you, it’s all for you. Everything I do. Il tell you all the time. […]” de Lana Del Rey (“Video Game”). Mais, embarrassée par des soucis techniques, Manon interrompt, à nouveau, la répétition. “Est-ce qu’on peut s’arrêter deux secondes ?, demande-t-elle, parce que je n’entends rien. Je n’entends ni Olivia, ni Thibault, ni moi, d’ailleurs. Et je ne peux pas dire que j’entends fort la musique. J’ai plutôt l’impression d’être dans un grand bain”.

Régisseur son, Loïc Magotteaux, veille à ce que les chanteurs (Olivia Harkay, Manon Hanseeuw et Thibault Packeu) puissent travailler dans les meilleures conditions possibles sur scène. ©Jean Luc Flemal

Dans l’ombre du parterre, au milieu des sièges vides, Loïc Magotteaux, le régisseur son, se tient debout derrière sa console. Appliqué, patient, il tente plusieurs réglages afin d’aider au mieux la jeune chanteuse. “Là, quand tu parles, est-ce que tu t’entends ?”, s’enquiert-il. “Oui, parce que j’ai retiré les oreillettes”, lui répond Manon depuis la scène. “Bon, remets-les. On va réessayer.” Agathe Regnier intervient et conseille : “Lorsque vous ne vous entendez pas assez ou trop dans les oreillettes, ne faites pas de mouvement avec votre corps, car ça influe sur votre voix, mais dites-le nous”.

”Un travail d’orfèvre”

”Ce final dansé et chanté ne dure que 7’30, mais c’est un véritable travail d’orfèvre, admet Thibaut Nève. On a avancé étape par étape. D’abord, on a placé tous les mouvements avec les chorégraphes, Maité Gheur et Natacha Henry. Maintenant, on fait une première balance son. Puis, on travaillera sur le son et la musique”. Plus à l’aise avec les oreillettes et le retour son, Manon, Olivia et Thibault combinent à présent les mouvements qu’ils ont appris avec les paroles des chansons. “Attention !, les interpelle leur coach vocal. Vous ne donnez pas la même énergie quand vous dansez. Donc, vous devez vous donner encore plus à fond”.

”Lorsque le spectacle a été créé il y a deux ans (en plein Covid, NdlR), c’est la musicienne Ségolène Neyroud qui a imaginé le décor sonore, raconte le metteur en scène. Mais, depuis, elle vit en France. Agathe a donc repris le travail de Ségolène”. Et de continuer : “Ségolène a créé les musiques du spectacle, sur la base d’une dramaturgie très claire. Avec Othmane, qui a co-écrit la pièce avec moi, nous avons choisi d’ancrer cet Arsène Lupin dans les années 20. Lupin, c’est l’aventure. La musique n’est pas une rustine. Elle doit vraiment lier le spectacle. Ségolène a donc beaucoup travaillé sur ce qui faisait aventure dans les années 20, mais aussi ce qui évoque le bien et le mal”.

guillement Il faut que le spectateur saisisse ce que ce moment raconte au travers de la chanson : pourquoi ce medley vient-il clore la première partie. Il ne peut pas être gratuit.

Quant au final de la première partie, “je voulais un medley sur mesure, qui brasse tous les standards de la chanson contemporaine, des années 80 à 2023”. Un défi énorme, car “Ségolène a dû travailler sur les tonalités des morceaux pour les harmoniser, pour qu’ils soient reconnaissables et chantés en live par trois interprètes”. Surtout, “il faut que le spectateur saisisse ce que ce moment raconte au travers de la chanson : pourquoi ce medley vient-il clore la première partie, insiste Thibaut Nève. Il ne peut pas être gratuit”.

Un triangle amoureux

Dans cette réécriture, Arsène Lupin, joué par Othmane Moumen, a 40 ans et souhaite désormais profiter d’une vie paisible bien méritée. Mais difficile de s’arrêter quand on a l’aventure dans le sang. Et le héros créé par Maurice Leblanc au début du XXe siècle a vite fait de reprendre du service, partant sur les traces du trésor des Rois de France.

Dans le décor d'"Arsène Lupin", Olivia Harkay (à gauche) et Manon Hanseeuw avec le régisseur son (à droite) suivent les conseils de la coach vocal Agathe Regnier. ©Jean Luc Flemal

”Mais nous avons aussi beaucoup travaillé sur la ligne amoureuse de Lupin, reprend le metteur en scène. Pour ce faire, nous nous sommes fondés sur les romans La Comtesse de Cagliostro et La Cagliostro se venge. Arsène Lupin tombe amoureux de la Cagliostro, une femme qui n’a pas d’âge et représente l’amour-passion, alors qu’il est en couple avec une autre femme, vivant un amour dit plus raisonnable. On a donc un triangle amoureux. Je voulais que le medley raconte cet amour contradictoire, avec un chanteur et deux chanteuses sur scène, au travers de standards de la chanson française et anglo-saxonne – Michel Berger, Lady Gaga, Céline Dion, Lara Fabian, etc. – qui chantent l’amour sous toutes ses formes”.

Écoute, concentration, justesse, souffle…

Une partition difficile et exigeante tant scénographiquement que vocalement que Manon Hanseeuw, Olivia Harkay et Thibault Packeu ont dû apprendre à maîtriser en quelques semaines, en salle de répétition d’abord, puis au plateau. “Trois voix très différentes qui chantent ensemble, cela demande beaucoup d’écoute et de concentration, car il n’y a pas une voix qui est plus importante qu’une autre”, explique Agathe Regnier.

guillement Le chant, c'est très particulier; ce n'est pas la parole. C'est une mise à nu. C'est quelque chose qui vient du plus profond de soi.

S’ils sont tous trois comédiens et chanteurs, Manon, Olivia et Thibault n’ont toutefois pas été formés à la comédie musicale, “qui est une vraie performance en soi”, relève la coach vocal. Entre le jeu, le chant et la danse, “ce sont donc beaucoup d’informations à digérer”, continue-t-elle. “C’est pourquoi on a travaillé le chant d’un côté. J’étais seule au piano avec eux pour éprouver la justesse, le chœur, les paroles, etc. De l’autre, ils ont appris les chorégraphies. Et, enfin, peu à peu, on remet tout ensemble – je les ai aussi conseillés sur la gestion du souffle au travers de la danse, car chanter et danser, ce n’est pas facile du tout – pour monter la scène finale. Un fameux défi !”

Thibaut Nève, metteur en scène, et Agathe Regnier, coach vocal, accompagnent le trio de comédiens-chanteurs pendant les répétitions d'"Arsène Lupin". ©Jean Luc Flemal

Ce serait une erreur de penser qu’un comédien se sent de facto à l’aise sur scène lorsqu’il chante. “Le chant, c’est très particulier ; ce n’est pas la parole, assure Agathe Regnier. C’est une mise à nu, c’est quelque chose qui vient du plus profond de soi. Donc, les diriger nécessite beaucoup de pédagogie pour les rassurer, ne pas trop les brusquer, etc.” Mais, en tous les cas, “j’aime beaucoup travailler avec les comédiens, car, quoi qu’il arrive, ils vont faire ce qu’on leur demande, sourit-elle. Si je leur demande de tirer la langue très fort et de sortir un son très particulier, mais qui a du sens dans le travail de la voix, ils vont oser sans hésiter. Et ça, c’est très chouette !”

-- > Bruxelles, Théâtre royal du Parc, du 3 mai au 3 juin, accessible à partir de 8 ans. Infos et rés. au 02.505.30.30 ou sur www.theatreduparc.be