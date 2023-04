Entre Nuit de l’Amour, Grand Marché et Lundynamite, les Halles de Schaerbeek s’affirment et se réinventent

De ce lieu emblématique du paysage bruxellois, le nouveau directeur veut faire un vaisseau plus largement ouvert encore: aux hybridations de disciplines, aux cultures queer, au stand-up. “J’ai connu les Halles à la fin des années 90, début des années 2000”, se souvient-il. “J’ai voulu renouer avec cette identité festive, sans mettre à mal les missions des Halles, dont la première est de soutenir les artistes et le faire bien.”

Une saison en trois temps

Ce quartier de Schaerbeek, derrière l’église Royale Sainte-Marie, “change à grande vitesse”, note Matthieu Goeury, “et se gentrifie aussi en partie, tout en restant d’une incroyable diversité”. Ainsi le mot “bienvenue” défile en de multiples langues sur le site et les publications – au graphisme revisité – des Halles.

Climat, migrations, genre… “Toutes ces questions qui nous traversent et secouent notre monde, il s’agit de les faire exister dans la programmation, ce qui demande une grande flexibilité.”

Pour “remplir ces trois missions avec un seul espace”, décliné en grande halle, petite halle et piscine (périmètre en contrebas du foyer, au sous-sol), Matthieu Goeury a opté pour une saison en trois temps. Outre le Poetik Bazar, marché de la poésie qui se tiendra aux Halles fin septembre, la grande ouverture de saison prendra les contours de la Nuit de l’Amour, dans l’idée de l’amour comme arme politique, vecteur de transformation, ainsi que l’a théorisé la penseuse, écrivaine et activiste féministe bell hooks. Concerts, fêtes, workshops et même nourriture au menu de ce lancement “généreux, ouvert, inclusif, très large”, le 30 septembre.

Musique, le retour

De début octobre à fin février, le premier temps de la saison est résolument scénique, avec des grandes formes présentées dans la grande halle, avec son gradin de 490 places, son grand plateau. Cirque, performance, danse, musique (et un accent moindre sur le théâtre sans l’éradiquer pour autant): les Halles misent sur des œuvres véritablement hybrides, porteuses d’engagement politique, vibrant des remous du monde. Parmi elles, on retrouve des propositions des artistes associés: l’Amicale, coopérative artistique, avec l’excursion philosophique Ami·e·s il faut faire une pause (24-29/10), ou Arno Ferrera qui dans Cuir, duo circassien avec Gilles Polet, bouscule les codes de la masculinité (31/10-5/11).

À partir de la mi-février, exit le gradin. La grande halle déploie toute sa surface (2000 places !) et peut renouer avec les concerts qui, jadis, firent sa renommée – en complicité avec le Botanique voisin et d’autres opérateurs. Au nombre des événements qui s’y inscriront, Another way to play, en janvier, fait des platines des instruments de musique à part entière.

Mai 2024 marquera le retour du Kunstenfestivaldesarts aux Halles, avec un projet d’envergure, taillé sur mesure, et coproduit entre autres par le TN et le Théâtre de Liège. Expérience immersive de 6 heures, Respublika de Lukasz Twarkowski transforme la halle en ville temporaire aux contours inédits.

Hahalles : stand up et variations

Le troisième grand temps de la saison s’étend de mi-juin à mi-juillet et s’ouvre largement au quartier. Le Grand Marché, gratuit, se tiendra essentiellement en journée. “Un lieu de vie”, résume Matthieu Goeury. “Avec des espaces scénographiés de manière à inviter le public à entrer dans le lieu par diverses portes”, grâce à l’implication de divers partenaires et associations: cirque et basket, hip-hop, travail avec les diasporas africaines, jusqu’au cabaret carnavalesque pour conclure. “Un pendant à la Nuit de l’Amour, transformant à nouveau les Halles en lieu fort festif.”

Cabaret et music-hall auront leur place dans le nouveau festival Hahalles, confié à l’humoriste Dena Vahdani et dédié au stand-up et à ses déclinaisons, jusqu’au drag. Quant au côté festif et musical, l’artiste associée Soumaya Phéline, DJ, organisatrice d’événements, y apposera sa griffe militante, avec une série d’interventions et performances.

La nouvelle dynamique des Halles inclut des liens forts, des partenariats, dans une optique résolue de décloisonnement. Ainsi, à raison de 8 par saison, les Lundynamites proposeront, en association avec le Théâtre de la Vie et le Garage 29, la découverte de lieux et talents neufs. Quant à la nouvelle biennale It takes a city, elle rassemblera huit organisations culturelles francophones et néerlandophones – de Charleroi Danse au Pianofabriek, du Beursschouwburg à la Balsa – pour jeter des ponts entre les diverses communautés artistiques de la capitale.