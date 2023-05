Milo Rau restitue la force d’Antigone, en pleine Amazonie

Milo Rau, qui dirige le NTGent depuis 2018, a signé de nombreux spectacles qui lui ont valu une reconnaissance internationale. Il est l’auteur de pièces bouleversantes comme La Reprise et Five Easy Pieces où des enfants rejouaient l’Affaire Dutroux. Antigone in Amazon est le troisième volet de sa trilogie sur les grands mythes antiques de l’humanité après Oreste à Mossoul et The New Gospel.

Comment est né ce projet d’“Antigone” ?

En 2019, nous tournions au Brésil avec plusieurs de nos spectacles. Bolsonaro dirigeait alors le pays. Et nous avons subi une vive contestation de l’extrême droite parce qu’on évoquait des thèmes comme l’homosexualité et le postcolonialisme. Le Mouvement des sans terre (le MST) est alors venu nous voir, c’est un immense mouvement, grand comme la Belgique, avec deux millions de familles, une sorte de Nation dans la Nation. Il manifeste pour que se réalise enfin une réforme agraire annoncée dès les années 60 et jamais réalisée. Et c’est cette campagne qu’on va appuyer. Au Brésil, il y a encore, comme du temps de la colonisation, 1 % de la population qui possède la moitié des terres du pays. Le MST m’a proposé de travailler avec eux. Ils avaient perdu en 2009, Augusto Boal (1931-2009), grand nom du théâtre de la libération. On a alors décidé de monter l’Antigone de Sophocle, car il y a en Amazonie un conflit comme celui qui ouvre la pièce antique, entre les sociétés traditionnelles et la société capitaliste, un affrontement entre la sagesse traditionnelle et le turbocapitalisme mondial. Comme Créon qui interdit au nom de la “raison d’État”, qu’Antigone enterre son frère.

Préparation d'Antigone en Amazonie ©Moritz von Dungern

Vous avez coupé la route qui traverse l’Amazonie...

Nous avons été, le 17 avril dernier, avec le MST, sur la Transamazonienne qui traverse la forêt, là où il y a eu en 1996 un massacre contre des manifestants du MST. Une vingtaine de personnes sont mortes. On a bloqué la route et on a reconstitué le massacre. En parallèle, on y a tourné des scènes du spectacle avec un chœur formé de militants du MST survivants du drame. On verra au spectacle, sur de grands écrans, et en dialogue avec les acteurs sur scène, le spectacle d’Antigone en train d’être créé, le making of, comme on l’a fait avec la pièce Oreste à Mossoul. Le matin de la reconstitution, la police fédérale est arrivée avec une lettre nous interdisant de bloquer l’autoroute sous peine de 20 000 euros par heure de blocage. Il y eut alors un moment magique : les femmes du MST ont parlé avec la police et leur ont expliqué que c’était une mise en scène pour tout le peuple et qu’il s’agissait aussi de leur mémoire et de leur futur. Et la police nous a alors aidés à bloquer la route pendant trois heures ! Mais, dès le lendemain, il y a eu une campagne de haine contre la pièce, disant – à tort – que cela ne s’était pas passé en 1996 comme ça, une campagne d’extrême droite sur les réseaux sociaux (avec 40 millions de vues en une semaine !). Une pétition a été lancée par des colonels de l’armée contre notre projet.

On détruit aussi notre avenir en détruisant la forêt, le poumon vert de la Terre...

On a beaucoup parlé de cela avec le grand écrivain et philosophe indigène Ailton Krenak qui joue dans la pièce le rôle de Tirésias, le devin. Ces peuples indigènes défendent la forêt. Il est très beau de voir que le MST, qui était au début opposé aux indigènes puisqu’on lui avait dit qu’il pourrait prendre les terres reprises à la forêt, s’est ensuite uni aux peuples indigènes. Ils ont le rêve d’une Amazonie indépendante, un jour.

Préparation d'Antigone en Amazonie ©Photo: Armin Smailovic (2020)

Le retour de Lula au pouvoir redonne l’espoir ?

Sônia Guajajara, activiste autochtone influente, a pris la tête du nouveau ministère des Peuples indigènes et est la première ministre indigène. Comme Krenak, elle est désormais entendue et il y a de nouvelles lois. Mais, en même temps, l’agro-business est assez intelligent pour utiliser des mots comme “durabilité” tout en continuant comme avant. C’est pour cela qu’on lancera une campagne le 13 mai, avec le MST et d’importantes ONG internationales, contre les grandes entreprises multinationales qui exploitent la forêt et qui ont inventé des certificats pseudo-écologiques, pseudo-durables, et qui s’enrichissent sans vergogne sur l’abattage de la forêt amazonienne, les populations locales et mondiales pour produire l’huile de palme, le soja ou le biodiesel. Notre campagne dira qu’il faut arrêter ce green washing, qui ne sert qu’à perpétuer les mêmes pratiques néolibérales alors qu’il faut changer notre rapport à l’agriculture et réaliser la réforme agraire. La campagne démarrera ce 13 mai, le jour de la première de notre Antigone, jour anniversaire aussi de l’abolition de l’esclavage, du début de Mai 68, et du début de la manifestation de la place Tiananmen à Pékin. Deux semaines plus tard, nous serons au Burgtheater, à Vienne, pour jouer Antigone et présenter des nouveaux produits vraiment biologiques, coopératifs est humains.

Les tragédies grecques restent très actuelles ?

La tragédie grecque s’actualise bien dans cet Antigone en Amazonie comme j’ai voulu actualiser le Nouveau Testament dans mon film The New Gospel tourné à Matera, au sud de l’Italie avec des immigrés sans papier et un Jésus noir. Mettre en scène Antigone en Europe eut été un peu absurde, car c’est un conflit entre la société archaïque et la société moderne. Et, en Europe, la société traditionnelle n’existe plus depuis 500 ans alors qu’en Amazonie, elle a résisté. Ailton Krenak dit une très belle chose : “Nous, nous n’avons pas peur de l’Apocalypse, car nous vivons dans l’Apocalypse depuis 500 ans. J’ai peur pour vous parce que vous ne connaissez pas l’Apocalypse.” Sur scène, on verra de très beaux films, je crois, en interaction avec les acteurs belges, brésiliens, et dans le rôle d’Antigone, la militante indigène Kay Sara qui a joué dans des films sur Netflix et dont les parents faisaient déjà du théâtre. On y verra sur écran géant, le chœur de militants du MST avec leur histoire commune et leur conscience collective.

Antigone en Amazonie: reconstitution du massacre de 1996 sur la Transamazonienne ©photo: Philipp Lichterbeck (2023)

Vous avez souvent dit que le théâtre ne doit pas représenter le monde mais le changer...

Il était important qu’il y ait un Jésus noir et maintenant une Antigone indigène. Mais j’ai voulu à côté de cela, lancer des campagnes. On a créé une chaîne de distribution des tomates qui a permis de donner des papiers à des centaines d’immigrés au sud de l’Italie et on veut aider avec notre campagne auprès du MST à construire comme un petit système dans le système, qui sera prêt quand l’État capitaliste disparaîtra. Je pense que les chaînes de distribution mondiales, les transnationales, vont se défaire dans les 20 à 30 ans à venir. On ne peut plus seulement critiquer ce qui se passe, il faut préparer le futur. Et on peut apprendre des indigènes et du MST. Je ne crois pas aux pièces de théâtre qui changent l’esprit de ceux qui les voient. Même si ces pièces peuvent certes créer des émotions, raconter des choses, questionner, mais je crois que c’est à travers la production qu’on doit changer quelque chose.

Vous avez dit que “le renouveau intellectuel ne viendra pas des communautés sécurisées où émerge le néolibéralisme autoritaire. La philosophie de la nouvelle ère viendra des forêts, des favelas, et des banlieues”.

Un système comme le nôtre a produit une pensée catastrophique depuis 2000 ans. La Bible le prédisait déjà. Et Antigone dit, depuis 2500 ans, des choses qui nous concernent. Tirésias annonçait déjà ce qui se passe aujourd’hui en Amazonie et comment la nature est détruite par l’homme. Ces mouvements en marge, ont une pensée pour survivre à l’Apocalypse, pour avoir un autre lien à la Terre. On est un peu comme on était en France dix ans avant la Révolution française où fleurissaient des petits cafés, des petites utopies qui, à un certain moment, ont fait la démocratie.

Pourquoi quittez-vous le NTGent pour aller à Vienne ?

Quand on vous fait une telle proposition, de diriger les Wiener Festwochen, il est impossible de dire non. Dans mon petit monde, c’est un peu la dernière étape. Comme Tiago Rodrigues ne pouvait pas refuser de diriger Avignon. Je suis certes un peu mélancolique, car, ici à Gand, c’est un lieu unique pour le théâtre. Quel autre théâtre pouvait aller bloquer la Transamazonienne avec le MST ? Je resterai artiste associé et je produirai un spectacle par an encore à Gand, mon successeur sera désigné en juillet. J’ai travaillé en Belgique, j’y reste enraciné. À Vienne, je prépare un spectacle avec mon amie, la Prix Nobel de littérature, Elfriede Jelinek. Vienne sera un retour à ma langue. Rentrer dans sa langue est une très belle chose. Et là, à Vienne, il y a, à la fois, le défi de la taille et le risque d’être soumis de toutes parts à la critique. J’aime cela.

Antigone in the Amazon, au NT Gent, à partir du 13 mai (avec surtitres en anglais seulement) et au Festival d’Avignon du 16 au 24 juillet, (avec surtitres en français).