“Patagonia, Arizona”, sur les traces de Jim Harrison

”Mathilde Schennen, l’une des interprètes du spectacle, est partie avec sa famille s’installer en Arizona, explique notre interlocutrice. À deux heures de voiture de Patagonia, l’endroit où Jim Harrison passait six mois par an”, quittant les cieux trop sombres et froids du Michigan ou du Montana, en bon “snowbird”. C’est à Patagonia, Arizona, qu’il vécut une partie de son temps, écrivit une partie de son œuvre. C’est là aussi qu’il est mort – le 26 mars 2016, à 78 ans, quasiment le stylo à la main.

Coup de foudre

Connaissant l’attachement de Brigitte à l’auteur de Dalva ou Légendes d’automne – pour ne citer que les plus connus de ses ouvrages –, son amie Mathilde l’encourage à la rejoindre. “L’occasion rêvée. À Patagonia. Tout de suite nous sommes tombées sur un artiste local, qui crée à partir d’objets récupérés, surtout des oiseaux en fer rouillé. On a sympathisé.”

De l’espèce de coup de foudre qui se produisit là, pour le lieu, pour les gens, germe chez les créatrices belges l’idée, peut-être, d’une matière à spectacle. Un an plus tard, en 2019, elles y retournent. Non plus en famille mais toutes les deux, cette fois. Saul, l’artiste, leur présente sa voisine Nancy, la cuisinière qui préparait les repas de Jim. De proche en proche, des connaissances se font, des rencontres se produisent.

Patagonia, Arizona. ©Mathilde Schennen

Peuples migrateurs

Petite ville de 800 habitants, Patagonia a néanmoins une bibliothèque, un théâtre, un centre d’art, un magasin bio, raconte Brigitte Baillieux. Là aussi se trouve l’une des plus belles réserves ornithologiques d’Amérique, où observer la migration de plus de 300 espèces d’oiseaux et notamment des colibris. “Or dans toute son œuvre Jim Harrison parle d’oiseaux…”

Là encore, on se trouve à 12km de la frontière mexicaine, donc du mur érigé sous Trump, et d’autres flux migratoires, charriant leur lot d’histoires, de détresses, de solidarités. “La ville elle-même et les gens nous ont séduites. Les esprits libres, la mixité sociale, une vraie communauté où les sensibilités cohabitent… Il n’y avait pas plus démocrate qu’Harrison, mais son grand ami chez qui il logeait était républicain... Nous avons rencontré des associations qui organisent des stages auxquels participent tant des enfants de 'border patrol' que de migrants clandestins…”

Culture, nature

Sans doute n’est-ce pas un hasard si Jim Harrison a fait de Patagonia, Arizona, sa maison à temps partiel. Lui le grand auteur mais “homme simple, qui parlait à tout le monde”, résume Brigitte Baillieux. “Même si des artistes vivent et travaillent là-bas, les personnes qu’on a rencontrées ne sont pas du tout écrivains. Nous ne voulions surtout pas produire un discours universitaire ou intellectuel mais en parler à travers les petites gens qu’il a côtoyés. C’est le trajet du spectacle: on part du grand écrivain américain, on arrive à l’homme.”

guillement En France on me reçoit comme si j’étais Hemingway, mais à Patagonia, je suis juste Jim.

Outre sa structure, sa population diverse, Patagonia est aussi marquante par “la nature, extraordinaire. Là d’ailleurs démarre le trail d’Arizona. C’est le désert aussi, et la terre des Apaches…”

Une terre où la biodiversité est menacée par des projets de réouverture de mines. Promesse d’emplois dont certains se réjouissent, quand d’autres s’alarment des dégâts irrémédiables causés à l’environnement. Impossible d’esquiver dans le spectacle les préoccupations écologiques de la population locale, “un engagement fort chez Jim Harrison, et chez moi aussi”, sourit Brigitte Baillieux.

Documentaire/fiction

Revenues de là-bas avec 30 heures de rushes et des kilomètres d’interviews, les deux conceptrices et interprètes de Patagonia, Arizona ont malaxé, digéré cette matière considérable. “Pendant 6-7 mois dans l’année, 2 fois par semaine, en visio, entre l’Arizona et la Belgique, on a avancé.” Peu à peu, le spectacle a pris forme, sous la plume de Brigitte Baillieux, mais avec aussi des extraits de l’œuvre de Harrison dans la traduction de Brice Matthieussent. Puis elles deux sur le plateau – réunies en décembre pour deux semaines de répétition à Louvain-la-Neuve – et l’œil complice de Guy Theunissen en relais de leur mise en scène commune, assistée par Tiphaine Van der Haegen.

Qui sous le masque de Jim Harrison? ©Grégory Hiétin

Annoncé comme un “documentaire poétique”, le spectacle se profile aussi comme un kaléidoscope. “Mathilde et moi racontons notre aventure, notre trajet à chacune, notre évolution par rapport aux gens, à la nature. On arrange la vérité, ça devient un peu fictionnel.” Avec des images, des poèmes, du récit, du pur théâtre, “des scènes d’invention, des morceaux de conférence, des détails prosaïques”…

guillement Notre souhait est d'emmener le public au fil de notre parcours, sur un chemin pavé de dalles de dimensions et de matières différentes."

Comment les créatrices vivent-elles l’aboutissement de ce si long processus? “Franchement c’est joyeux. D’abord on est heureuses de se retrouver, et c’est présent dans le spectacle. Bien sûr ce n’est pas facile, il a fallu trouver cette forme. Et puis je n’ai plus été sur scène depuis longtemps. Mais nous sommes impatientes. On a l’impression que c’est le juste chemin. On a cherché, on a creusé. Pendant quatre ans on n’a pas lâché.”

Cette création de la Maison Éphémère, coproduite par le Vilar, se jouera au Blocry pour trois semaines. Et ensuite? “On rêverait d’aller jouer là-bas, à Patagonia. Ils nous attendent!”