Amis de longue date et complices au théâtre, Thibaut Nève et Othmane Moumen n’avaient encore jamais travaillé ensemble sur une création au Théâtre royal du Parc. Il y a trois ans, Othmane Moumen, qui connaît bien l’institution pour y avoir joué des rôles aussi mythiques que Passepartout, Chaplin, Scapin ou encore Merlin, propose à Thibaut Nève d’y monter un spectacle de divertissement dédié à un autre célèbre héros : Arsène Lupin, le gentleman-cambrioleur créé sous la plume de Maurice Leblanc au début du XXe siècle.

À lire aussi

Initialement, leur spectacle doit être présenté en 2021, mais le Covid vient jouer les vilains trouble-fêtes… Les équipes artistiques et techniques s’accrochent et, deux ans plus tard, Arsène Lupin est enfin programmé sur la scène du Parc. Un moment fort attendu puisque depuis la première représentation, le 3 mai, la pièce fait salle comble tous les soirs.

Des clins d’œil

Il faut dire que le spectacle réunit tous les ingrédients pour enthousiasmer petits et grands, à commencer par un héros de fiction qui a marqué la jeunesse d’un grand nombre d’entre nous et dont les prouesses ont récemment été remises à l’avant-plan grâce à la série Netflix Lupin avec Omar Sy.

À lire aussi

Comme dans la série, Thibaut Nève et Othmane Moumen ont pris de grandes libertés pour inventer cette nouvelle aventure d’Arsène Lupin. Ne vous attendez donc pas à un spectacle racontant fidèlement tout ou en partie les romans de Maurice Leblanc. Mais plutôt à une pièce émaillée de clins d’œil.

Et pour cause ! Le duo a imaginé qu’ayant passé “15 ans à défendre la veuve et l’orphelin”, Lupin (Othmane Moumen) veut raccrocher son costume de gentleman-cambrioleur. À 40 ans, il aspire à être “un homme respectable et digne”. Il a rencontré Clarisse D’Etigues (Julie Dacquin). À ses côtés, il rêve d’une existence monotone et ennuyeuse, à manger des pieds de porc à la Normande et collectionner des timbres. Ne l’appelez donc plus Arsène Lupin, mais Raoul D’andrésy.

De l'aventure, de l'amour, de l'intrigue..., "Arsène Lupin" réunit tous les ingrédients pour enthousiasmer petits et grands. ©Zvonock

Mais cette retraite inopinée est loin de ravir celles et ceux qui gravitent autour de lui comme le commissaire Oscar Bennetot (Damien De Dobbeleer). Alors, tout ce petit monde fomente une histoire d’amour avec une femme mystérieuse, La Cagliostro (Sarah Lefèvre), et une chasse au trésor pour le remettre aux affaires…

Les décors, précieux atout

Entre les poupées russes (avec une histoire dans l’histoire) et les tranches milanaises (la pièce empile les codes du théâtre, de la comédie musicale, des récits d’aventure, des histoires d’amour et de jalousie…), cette réécriture d’Arsène Lupin fuse de toutes parts. On pourrait s’y perdre, mais les 11 comédiens, mis en scène par Thibaut Nève, tiennent solidement leur rôle et le rythme.

Vincent Bresmal et Matthieu Decourt ont imaginé les décors du spectacle. ©Zvonock

À ce titre, la scénographie de Vincent Bresmal et Matthieu Delcourt s’avère un précieux atout tant les décors – très chouettes avec leur côté carton-pâte – et leurs changements successifs épousent le fil du récit.

À lire aussi

Fidèle à son style, Othmane Moumen se glisse comme un gant dans le rôle de ce séducteur devenu has-been, que les premières suffragettes (Thibaut Nève et Othmane Moumen ont ancré leur histoire dans les années 20) n’hésitent pas à remettre à sa place.

À lire aussi

Spectacle familial par excellence, avec plusieurs scènes fort amusantes, des combats, de l’intrigue, de l’amour…, cet Arsène Lupin dépoussière le héros de papier à gros coups de vent, histoire de le mettre à la page de 2023 et de ses nombreux enjeux.

-- > Bruxelles, Théâtre du Parc, jusqu’au 3 juin, à partir de 8 ans, 2h20 entracte compris. Infos et rés. au 02.505.30.30 et sur www.theatreduparc.be