Le Kunsten démarre en douceur et en force, entre pilosité tissée, réalité augmentée et rêve éveillé

Pour la première soirée du Kunstenfestivaldesarts 2023, jeudi 11 mai, après que Amol K Patil a dû affronter l’intense ondée baignant le skatepark des Ursulines, les Brigittines – pavoisées aux couleurs du KFDA car elles en sont le QG cette année – se font l’écrin d’une performance à la fois intime et extravagante.

Adam et Amina Seid Tahir, adelphes à l’héritage érythréo-suédois, ont conçu un opus nourri de diverses influences, à commencer par un filet de pêche nordique auquel Adam noue et tisse les tresses détachées de sa propre chevelure. Hissée ensuite en surplomb du plateau, cette tapisserie évolutive révèle un paysage texturé de forêts, de lacs, de sommets enneigés.

Intitulé Several attempts at braiding my way home, ce solo ponctué de néons, cerné par le public sur trois côtés, conjugue les racines et le présent, le clubbing teinté d’afrofunk et les rites ancestraux, la fluidité du monde marin et les saccades pantomimo-comiques de l’humanité en recherche. Le tout en convoquant, par le regard direct et le geste répété, les sensations physiques de la peau et des poils. Matière, chaleur, texture.

Adam Seid Tahir dans le premier tableau de "Several attempts at braiding my way home". ©Emily Coenegrachts | RHOK

Une espèce de folklore afro-nordique dont les strates dépassent l’anecdote pour, en trois quarts d’heure, nous immerger dans des zones inédites, tendres et puissantes.

Réalités parallèles

C’est en zone radicalement déconcertante qu’on pénètre ensuite, avec Angela (a strange loop) de la dramaturge et metteuse en scène Susanne Kennedy et de l’artiste multimedia Markus Selg.

Tandis que le public emplit peu à peu la grande salle du National, sur le plateau, surplombé en rouge sur blanc de la mention “Exit”, défile un bandeau : ce spectacle rejoue des événements réels, basés sur des journaux intimes, des enregistrements… Qu’on s’accroche à cet avertissement ou s’en détache, l’illusion, déjà, est en marche.

Angela est une jeune femme qui nous convie dans son quotidien, qu’elle diffuse en streaming comme le font tant de personnes sur Tiktok ou Instagram: chez elle passent son copain, une amie, sa mère. Rien que de très ordinaire à première vue. Mais l’étrangeté s’invite dans le tableau. Les détails de son intérieur se brouillent voire se modifient. L’apparente banalité des dialogues et des sons se fissure.

”Le théâtre, pour moi, est de la réalité virtuelle, une simulation, explique Susanne Kennedy. Dans cette pièce, j’ai observé comment les femmes se montrent, ou sont montrées en ligne. Que signifie être authentique? Jusqu’où révéler ses faiblesses, les détails intimes?”

Décor mutant, logique onirique

Plus qu’une énième réflexion sur le réel et la fiction, ou sur les dérives des réseaux sociaux, Angela (a strange loop) creuse l’essence du théâtre: l’illusion assumée face à une réalité à définir. La disparition d’Angela puis son retour créent une faille qui nous précipite, avec les protagonistes – que rejoint une figure comme venue d’un ailleurs indéterminé –, dans une dimension chimérique, inquiétante, fascinante.

Angela dans son quotidien phagocyté par des distorsions fantasmatiques. ©Julian Röder

Le décor se fait plus mutant que jamais, de paysages synthétiques en murs capitonnés, tandis qu’Angela traverse divers états: sentiments, doutes, maladie, enfantement, douleur, mort. Rien de linéaire cependant. De même que l’univers visuel du spectacle se désintègre et se réagence à tout instant, la logique qui le sous-tend se plie, comme celle des rêves, à une multitude d’interprétations possibles.

Pointons encore que, si l’on note dans le champ des arts plastiques une éclipse (partielle mais bien nette) de la vidéo, celle-ci démontre qu´elle peut se réimplanter sur les scènes avec une acuité neuve, intense, inédite, loin de ce qui, souvent, finissait par tomber dans le poncif.

Une acuité qu’on retrouve également dans Daddy, nouvelle création de Marion Siéfert à l’Odéon, à Paris (où par ailleurs se joue en ce moment le très bel Hedda d’Aurore Fattier) – à découvrir absolument, la saison prochaine, au Théâtre national. Nous y reviendrons.