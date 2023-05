"Rien n’est plus monstrueux que l’homme"

Les difficultés n’ont pourtant pas manqué, depuis une mise en scène en forêt amazonienne et la longue interruption due au covid, jusqu’à l’ultime problème : Kay Sara, la comédienne et activiste indigène qui joue le rôle d’Antigone et qu’on voit, magnifique, sur les vidéos projetées sur la scène, a décidé peu avant la première de retourner “auprès de son peuple” où elle continuera le combat, et de ne pas apparaître sur scène en Europe. Un choix que Milo Rau comprend mais qui l’a forcé à revoir la distribution en confiant le rôle d’Antigone sur scène à un homme, l’excellent acteur Frederico Araujo qui joue aussi le rôle de Polynice, le frère qu’Antigone veut enterrer malgré l’interdiction du despote Créon.

Kay Sara, joue Antigone dans la vidéo d'Antigone en Amazonie ©©2019 Heloisa Bortz

Le miracle du théâtre est là : on y croit totalement quand pourtant sur scène, Créon est joué par une femme, l’actrice belge Sara De Bosschere et Antigone par un homme.

Massacre sur la route

On assiste donc à l’Antigone de Sophocle joué au Brésil avec le Mouvement des sans-terre (MST) qui se bat depuis des décennies pour ses droits et pour sauver la forêt amazonienne et ses habitants face aux multinationales agricoles.

Sur une scène couverte de terre, quatre acteurs se présentent dont le guitariste Pablo Casella et sa musique brésilienne. Chez Milo Rau, on a toujours une mise en abîme où on voit le spectacle en train de se faire, en Amazonie et sur scène, et le résultat. On y retrouve toutes les scènes de Sophocle avec une force neuve.

La guerre entre les deux fils d’Œdipe qui déchire Thèbes est devenue le blocage d’une autoroute dans l’État amazonien de Pará par les activistes du MST (lire notre entretien avec Milo Rau, du 6 mai dernier). Une vidéo sur trois immenses écrans montre les manifestants face à la police qui tire et tue. La scène rejoue un massacre qui eut lieu en 1996.

Antigone en Amazonie: Reconstitution sur place du massacre des manifstants du Mouvement des sans-terre, en 1996 ©photo: Philipp Lichterbeck

Quand Antigone (Kay Sara) enterre son frère malgré Créon, la vidéo la montre sur place, sous une autoroute, pleine de rage, faisant voler la terre autour d’elle. Et devant la vidéo, sur la scène, Frederico Araujo, jouant Antigone, fait de même et fait voler aussi la terre.

On retrouve le même mélange entre la scène et la vidéo, dans d’autres passages très réussis : le suicide d’Antigone, suivi celui de son fiancé Hémon (joué par Arne De Tremerie), fils de Créon et d’Eurydice. Eurydice apparaissant sur l’écran, coiffée de plumes d’Amazonie, grave et effondrée. Des feux allumés sur la scène se mêlent à ceux qui brillent dans la forêt, la nuit.

Antigone en Amazonie: Eurydice, la mère d'Hemon ©photo: Moritz Von Dungern

Campagne politique

Un chœur est formé de rescapés du massacre de 1996. Leurs chants sont magnifiques et leurs visages filmés parfois de très près ont une grande émotion.

Les habitants d'une communauté amazonienne dans la vidéo d'Antigone en Amazonie ©photo: Moritz-von-Dugern

La première phrase du spectacle est tirée d’Antigone et dit : : “Beaucoup de choses sont monstrueuses, mais rien n’est plus monstrueux que l’homme”.

On sait que Milo Rau avec son théâtre ne veut pas seulement dépeindre le monde, comme ici le combat du MST, mais il veut aussi aider à “changer le monde”.

Samedi, le jour de la première de son Antigone, il a lancé une campagne politique pour dénoncer les multinationales qui continuent à exploiter les terres et détruite la forêt, en se cachant derrière, dit-il, de faux certificats verts. Sa déclaration contre la destruction “durable” de la forêt amazonienne et des personnes qui y vivent, a été signée par 50 personnalités, d’Annie Ernaux et Tiago Rodrigues à Tom Lanoye et David Van Reybrouck.

Encore quatre soirs à Gand d’ici le 10 juin et en tournée en Europe, à Amsterdam, Vienne, Avignon et ailleurs.