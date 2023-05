Social, sensuel, cis, trans, familial: au Kunsten, on fait corps

Sur la scène du Rideau, on fait la connaissance de ces reines ambiguës, extravagantes, confidentes les unes des autres autant que de leurs clientes. Étoffes chatoyantes et mèches à tresser, flow chaloupé et gros son entêtant, rafales de bulles de chewing gum, Boléro envahi par une meute de chiens, vogueing et coupé-décalé, provocations, joutes, tendresse et surprises.

Nadia Beugré met en scène "celles qu'on rejette, celles qu'on ignore, celles qui gênent, celles qui aboient, celles qui font corps toujours". ©Werner Strouven

Prophétique est une fête, un manifeste, une célébration de l’ordinaire et de l’inouï, un cri d’amour et de bienvenue à tous les genres, et surtout les moins dominants. “On était là hier. On est là aujourd’hui. On sera là encore demain. Habituez-vous maintenant, parce qu’on est déjà né·es.”

Forêt réelle ou figurée

Parmi les troncs-colonnes qui jalonnent la salle polyvalente de la Raffinerie se déploie Fauve. En grec, le terme Agrimi désigne un animal sauvage, mais aussi une femme ou une jeune fille asociale. Trois êtres cohabitent dans la pièce de Lenio Kaklea, avec aussi Georgios Kotsifakis et Ioanna Paraskevopoulou. Des tonalités de terre et de sable accompagnent le trio dans ce qui, d’abord, prend les allures d’une parade désinvolte ponctué de gimmicks folk, d’accents de clubbing, où vient s’insinuer une animalité.

"Fauve" (Agrimi) est une manière, pour Lenio Kaklea, "d'invoquer une altérité à la domestication". ©Anna Van Waeg

Un jeu d’attitudes, d’expectatives, d’observation, de séduction, de prudence, d’audace. Un jeu joyeux de gambade, de poursuites, d’esquives. Un jeu qui s’assombrit, au propre comme au figuré, pour devenir plus brusque, plus cru, se teinter de menace mais aussi de majesté.

Après quatre représentations dans la boîte noire du théâtre, Fauve se faufilera parmi la faune et la flore d’un parc bruxellois, mesurant ses artifices et sa spontanéité à la lumière crue du petit matin.

Portraits de famille

Diamétralement opposées dans leur forme, Mémé de Sarah Vanhee et Family Portrait de Midori Kurata embrassent la thématique familiale sous des angles respectivement tout aussi singuliers.

Vidéo maison, objets, marionnettes (Toztli Abril de Dios) et son (Ibelisse Guardia Ferragutti) habillent la performance dans laquelle Sarah Vanhee salue ses grands-mères décédées. À travers le portrait de ces lignées s’esquisse le tableau de la ruralité en Flandre occidentale, du travail domestique, agricole et reproductif des femmes.

Dépassant la biographie, sa démarche articule l’intime et l’histoire dans un geste à la fois méticuleux et d’une grande amplitude.

Midori Kurata (à gauche) est la metteuse en scène et chorégraphe de "Family Portrait". ©Kai Maetani

Danse, théâtre et photographie conditionnent la forme de Family Portrait, où s’exposent les hypothèses de la mort – réelle, annoncée, différée – du père relativement au “produit” vanté par un conseiller en assurances. C’est froid, cinglant, et aussi étrangement organique, le tout faufilé par les notes récurrentes de Casse-noisette, ce langage musical gommant les limites.