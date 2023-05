The Bridge Theatre : des pièces en anglais pour créer des ponts entre les citoyens à Bruxelles

Abandonné pendant longtemps, ce lieu, dont le patio abrite toujours la majestueuse sculpture Les artifices d’acier d’Olivier Strebelle, revit désormais sous le nom de Reset, avec des expositions, des débats, des conférences, des soirées… et du théâtre – l’édifice est équipé d’un auditorium de quelque 200 places.

L'auditorium, sa scène et ses quelque 200 sièges. ©D.R.

Ce matin-là, Edward McMillan, directeur artistique de The Bridge Theatre, accueille chaleureusement les comédiens Tim Bowie et Georgina Armfield, accompagnés de la metteuse en scène Kate McGregor. Ils sont venus parachever les répétitions de Lungs, une pièce de l’auteur britannique Duncan MacMillan (2011) que le public pourra découvrir, en anglais, dès ce 17 mai à Reset.

Du théâtre en anglais par des comédiens professionnels

Une pièce jouée en anglais de bout en bout, par des comédiens professionnels, et non surtitrée en français et néerlandais. Voilà bien qui sort du schéma traditionnel des représentations de théâtre à Bruxelles. Ce concept, on le doit à Edward McMillan.

Diplômé en théâtre et en relations internationales en Grande-Bretagne, il débarque à Bruxelles en 2015 dans le cadre d’un stage au sein de la Commission européenne. Deux ans plus tard, il s’envole pour Jérusalem, où il officie en tant que diplomate pendant trois ans. “Ces trois années ont été très enrichissantes, se souvient-il, mais je me sentais un peu déconnecté de la vie locale. Je savais que quand je retournerais en Europe, ce serait pour travailler à un niveau plus local, là où mon action pourrait avoir un effet direct sur la vie des citoyens”.

Le théâtre chevillé au corps, il se dit que ce pourrait être un excellent moyen pour s’engager au plus près de la vie locale. “Ce qui se joue sur scène, la façon dont un récit est raconté sur scène peut avoir un impact sur la vie des spectateurs”, estime Edward McMillan. Au départ, “je pensais que je pourrais lancer ce projet en Grande-Bretagne parce que j’avais déjà joué là-bas, mais, pour être honnête, je n’avais pas vraiment envie d’y retourner”.

Il jette alors son dévolu sur Bruxelles, capitale multiculturelle de l’Europe. “J’ai d’abord vécu quelque temps à Francfort, en Allemagne, où il y a pas mal de théâtres qui jouent en anglais, reprend-il. Et, quand je suis venu vivre à Bruxelles, ça m’a frappé qu’il n’y avait rien de tel, car Bruxelles est une ville où l’on parle énormément anglais. J’ai fait quelques recherches et études de marché et j’en ai conclu que Bruxelles était le bon endroit pour lancer mon projet, The Bridge Theatre”.

La durabilité dans toutes ses dimensions

Tisser des liens, jeter des ponts au travers de la langue anglaise entre les individus grâce au théâtre, à la culture : tel est le fondement de The Bridge Theatre. “Il y a une partie du public qui ne se rend pas au théâtre à Bruxelles, car ils ne maîtrisent pas (ou ne pensent pas maîtriser) suffisamment le français (ou le néerlandais)”, relève Edward McMillan. “Avec The Bridge Theatre, complète Éva Kamarás, directrice stratégique, nous souhaitons créer des liens entre toutes les personnes, quelle que soit leur origine, qui parlent l’anglais, qu’elles soient des native-speakers ou pas”.

Pour fédérer cet esprit de cohésion, The Bridge Theatre mise sur des pièces contemporaines, dont les thématiques donnent à réfléchir par rapport à notre quotidien et autour desquelles peuvent être organisés des débats, des échanges, des conférences après le spectacle. The Bridge Theatre est ainsi très attaché à la notion de durabilité, dans toutes ses dimensions : urbanisme et architecture, industrie de la mode, jeunesse et éco-anxiété, responsabilité climatique des entreprises, etc.

Plus de 2000 candidats à l’audition

Après avoir présenté une première pièce en 2021, Vincent River de Philip Ridley, qui traitait d’un crime homophobe, Edward McMillan a porté son choix sur Lungs de Duncan MacMillan. “Pour moi, il est important qu’une pièce touche le cœur du public, mais qu’elle porte aussi un message, affirme le directeur artistique. En cela, Lungs est une pièce fantastique, qui traite des questions de durabilité. Elle est incroyablement réaliste : un jeune couple, issu de la classe moyenne, s’interroge sur la parentalité. Cette pièce pourrait se dérouler n’importe où dans le monde et ces personnes pourraient être n’importe qui. Les questions qu’ils se posent sont exactement les mêmes que nous pourrions nous poser”. À savoir, dans un monde frappé par les dérèglements climatiques, les errements politiques, les crises sociales, etc., quelles sont les bonnes raisons d’avoir un enfant ou pas ?

Preuve que cette pièce est extrêmement populaire, “plus de 2000 candidats se sont présentés à l’audition que nous avons organisée à Londres”, indique Edward McMillan. Ont été retenus Tim Bowie (de la Guildhall School of Music and Drama), acteur chevronné sur scène et à l’écran, et Georgina Armfield, fraîchement diplômée de la Mountview Academy of Theatre Arts.

Les comédiens Tim Bowie et Georgina Armfield en répétition de "Lungs". ©D.R.

”Notre objectif est, évidemment, aussi de travailler avec des talents basés localement”, précise Éva Kamarás. Ainsi, l’équipe créative de Lungs est complétée par Charlotte Cooke, conceptrice des décors et costumes ; Stef Van Alsenoy, régisseur son ; et Marco Bertozzi pour les lumières.

Un espace permanent à trouver

Lancé en 2021, en pleine pandémie, The Bridge Theatre existe, pour le moment, sous la forme d’un théâtre nomade. D’abord hébergé au Full Circle à Ixelles, il a, aujourd’hui, élu résidence à Reset. “À terme, notre but est de trouver un espace permanent, détaille Éva Kamarás. On y produira nos propres pièces, professionnelles, mais il y aura aussi un café et un bar ainsi que, comme nous l’organisons déjà maintenant, des workshops. Ce chez-nous fera du Bridge Theatre un lieu de référence unique où les gens, de toutes origines, peuvent tisser des liens par le biais de la culture et de la langue anglaise”.

