Tout l’amour des acrobates Kati Pikkarainem et Victor Cathala transpire dans leurs gestes et regards

Depuis Pour le meilleur et pour le pire, créé en 2011 et joué plus de 450 fois, ils ont eu deux enfants, qui ont aujourd’hui entre 8 ans et 6 ans. Ils ont connu le meilleur et parfois le proche du pire, la traversée de doutes, les difficultés inhérentes à la vie à deux vingt quatre-heures sur vingt-quatre et à l’arrivée d’un petit bébé dans le ventre de plus en plus rond de Katie. Comment assurer certaines acrobaties ? Faut-il s’arrêter, se mettre en pause ? Se laisser remplacer ? Pas facile de voire une autre acrobate blonde et fluette comme Katie donner la réplique à son "bûcheron" de compagnon alors que la beauté de leurs spectacles réside aussi dans l’amour qui transpire de leurs gestes et regards.

Un accueil adapté aux parents à Marchin

Si la parentalité bouleverse la vie de tous, elle le fait au carré dans des métiers qui requièrent des compétences physiques et exigent de nombreux déplacements tels le cirque. Une contrainte qui n’a pas échappé à Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue à Marchin qui vient de développer un projet autour de la parentalité. Avec entre autres un pavillon de bois qui permettra, dès septembre 2023, l’accueil de famille en toute intimité, mais aussi des nounous de référence disponibles sur place, la possibilité de déposer son enfant en crèche et autres soutiens logistiques précieux. Un nouvel atout pour ce pole circassien en plein milieu rural, campé sur les hauteurs verdoyantes de Huy, qui ne laissera pas Victor et Katie indifférents, eux qui ont toujours privilégié leur vie de famille et qui arrivent à Marchin en cette mi-mai avec leur nouvelle création.

"On y parle de la vie un peu étrange et difficile pour nous, de cette vie nomade, avec ces caravanes et semi-remorques, mais aussi de pluies, d’envol. Il y a pas mal de volaille..."

"A ciel ouvert! ressemble à une tranche de vie. Le public rentre dans un univers particulier, il est partie prenante de l’espace à cause de cet endroit. On y parle de la vie un peu étrange et difficile pour nous, de cette vie nomade, avec ces caravanes et semi-remorques, mais aussi de pluies, d’envol. Il y a pas mal de volaille. On ne sait plus si c’est une basse-cour, une volière..." Le cirque, lui, se profile peu à peu, ne semble pas être pas une évidence dans le spectacle. A l’image de leur parentalité

Une remorque en guise d'école

"Pour tout parent, ça change la vie dans tous les sens" nous dit le porteur, par vidéoconférence depuis sa caravane installée à Tarbes avant d’insérer Marchin comme nouvelle adresse dans le GPS. On veille, malgré notre vie nomade, à leur donner des repères et de veiller à leur scolarisation. Heureusement, on habite dans un petit village et les profs sont conciliantes. Elles transmettent les devoirs. On a retapé une remorque avec un véritable espace classe. C’est un lieu important pour eux afin qu’ils puissent se concentrer et pour la nounou dont on ne pourrait se passer. C’est elle en effet qui assume le travail scolaire car le matin, on se lève tôt pour répéter, l’après-midi, on a besoin d’un temps de répit, puis il faut gérer la compagnie. Le soir, on joue et on se couche tard. Nous avons donc des journées très remplies."

Les enfants sont souvent près de leurs parents pendant leurs répétitions et pour la première fois, ils font une légère apparition dans le spectacle mais ne peuvent jouer trop longtemps ni rester éveillé pour le salut final afin d’être conformes aux lois très strictes en la matière.

"On essaye malgré tout qu’ils ne ratent pas trop l’école, mais ce n’est pas facile, précise Katie. On a toujours beaucoup voyagé, en Europe mais aussi au Canada, en Argentine, au Brésil, en Chine… Cet été, on va à Prague et en Italie avec Pour le meilleur et pour le pire. Et puis on verra où nous mènera notre nouveau spectacle. Après Marchin, les enfants resteront au village où nous habitons dans le Sud de la France, pour aller à l’école et participer à toutes les activités de fin d’année. On tient à privilégier aussi leurs contacts avec les camarades de classe. Ils sont bien intégrés dans leur école et malgré leur vie de nomade, ils créent des liens forts avec les copains. Toute la classe est venue voir le spectacle, comme cela leurs camarades voient la vie qu’ils mènent, une vie qu’ils aiment pour l’instant."

L’avenir, l’adolescence restent eux incertains. N’est-ce pas le lot de tous les parents ? Assurément, mais pour nos interlocuteurs, il est certain, quoi qu’il arrive, que la vie de famille l’emportera sur celle d’artistes.

Latitude 50, 3 place de Grand-Marchin, "A ciel ouvert !" les 20, 25,26 et 27 mai à 20h30. Durée 60 minutes. Dès 7 ans. Info@latitude50.be ou (32) 085. 41. 37. 18.