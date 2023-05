“Alma”, un Faust à l’ère des réseaux sociaux

Plus qu’une énième adaptation de l’œuvre à laquelle Goethe a donné ses lettres de noblesse, Alma se présente comme une revisite du mythe, une relecture contemporaine à la lumière de la chasse aux “like”.

C’est en tandem avec la performeuse, chanteuse, actrice, productrice, réalisatrice Peggy Lee Cooper, que le metteur en scène de Sylvia, ou plus récemment de La Dernière nuit du monde, signe cette création. Leur pari: “une forme à cheval entre la comédie musicale et le cabaret (selon la tradition anglo-saxonne où les deux cultures se mixent et se nourrissent l’une de l’autre)”, explique Peggy. Un spectacle qui entremêle leurs univers respectifs.

Société de l’egotrip

Après l’intro de Peggy – redoutable maîtresse de cérémonie farcissant de cru et de piquant le protocole –, le rideau s’ouvre sur la finale de Celebrity Big Sister. La compétition télévisée voit s’affronter les deux dernières concurrentes la favorite Judy, psychologue désenfantée (magnifique Vanessa Van Durme), et l’outsider Alma, avocate (Sarah-Louise Young).

Celle-ci pactisera avec Lucy Fer, avatar méphistophélique, pour remporter non seulement la partie mais la fortune, la renommée, le pouvoir. Tout ce que glorifie en somme la société de l’egotrip algorithmiquement cultivée par les géants des médias, du web, du capital. La métaphore est évidente. Presque trop: misant gros sur le show, Alma ne dépasse pas, sur le fond, le constat exposé.

Surfant sur la vague – riche, diverse, passionnante – du cabaret drag (avec aussi parmi les interprètes Aleksei Von Wosylius), qui croise celles du reality show et du musical, Alma compile les tendances mais cherche encore sa cohérence.

De brillants talents servent l’option comédie musicale: le livret confié à la performeuse et musicienne britannique Tricity Vogue, la partition de Matthieu Vandenabeele, qu’accompagnent en live Emmanuel Delcourt et Sacha Toorop, la présence et le chant de Sarah-Louise Young, l’aisance vocale de Peggy Lee Cooper. Cependant les parties chantées ne semblent trop souvent que plaquées sur la narration, offrant une couche de plus là où on attendrait davantage de relief, une nouvelle dimension.

Judy (magnifique Vanessa Van Durme) invitée sur le plateau du talk show caustique "Roasted by Alma". ©Cici Olsson

Quant à l’ingrédient vidéo, il n’apparaît une fois de plus ici que comme un accessoire, quasiment inévitable – téléréalité oblige – mais intrinsèquement dispensable, à l’exception de rares plans rapprochés supposés donner accès aux émotions des personnages.

Un puzzle à parfaire.