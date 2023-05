”La Soeur de Jésus Christ”, une claque magistrale

Avec La Sœur de Jésus Christ, Georges Lini, directeur artistique de la Compagnie Belle de Nuit, confirme, une fois de plus, qu’il est l’un des metteurs en scène les plus talentueux de sa génération. Il avait déjà ébahi le public du Poche la saison dernière avec Iphigénie à Splott, portée par l’excellente comédienne Gwendoline Gauthier. Mardi soir, il l’a définitivement conquis.

À lire aussi

Rarement un spectacle nous a autant fait vibrer et transporté tant l’émotion sur le plateau était intense, follement sincère, juste, sans fausse note. Du texte – et de son interprétation, exceptionnelle – aux lumières, en passant par la scénographie, les costumes, l’accompagnement musical, sonore et vidéo, Georges Lini a su créer une alchimie exquise, parfaite.

Un pistolet Smith&Wesson et un étrange cortège

À 46 ans, Oscar de Summa, originaire du sud de l’Italie, est auteur, acteur et metteur en scène. La sorella di Gesù Christo (La Sœur de Jésus-Christ), primée plusieurs fois en Italie, compte parmi les sept pièces qu’il a à son actif. Traduit en français par Federica Martucci, son texte renferme une écriture nerveuse, poétique, à la fois légère et extrêmement dense, où la noirceur de l’être humain n’a d’égal que la lumière qu’il peut dégager.

L’histoire ? Elle se situe dans un petit village des Pouilles. Maria est la jeune sœur de Simeone, surnommé Jésus-Christ, car il joue le rôle du Christ lors de la Passion du Vendredi saint. Ici, tout le monde est affublé d’un surnom.

Un jour, Maria s’empare du pistolet Smith&Wesson 9 mm rangé, chargé, dans le buffet de la cuisine. Déterminée et inflexible, arme à la main, elle s’en va vers le village. Direction le magasin de meubles où travaille Angelo le Couillon, le jeune homme qui lui a fait violence la veille. Et rien ni personne ne pourra la détourner de son chemin.

Félix Vannoorenberghe est accompagné sur scène par la musicienne et compositrice Florence Sauveur. ©Lara Herbinia

À peine a-t-elle quitté la maison que les habitants du village, interpellés, vont se mettre à marcher à sa suite, formant un étrange cortège. Ils l’accostent : certains la supplient d’arrêter sa folle entreprise ; d’autres l’encouragent. À mesure que la foule grossit, chacun y va de son anecdote sur la jeune fille. Et le puzzle de la vie de Maria se reconstitue peu à peu.

Gamine, elle était une enfant comme les autres. En grandissant, elle est devenue une magnifique jeune femme, attirant la jalousie des femmes et la convoitise des hommes. Regards lourds, remarques déplacées, comportements inconvenants, irrespectueux…, Maria s’est toujours efforcée de fermer les yeux face à ces “mufles” et cette insupportable violence systémique. Jusqu’au jour où…

Un vestiaire-tableau

Sur scène, cette histoire, c’est Félix Vannoorenberghe, accompagné de la multi-instrumentiste Florence Sauveur qui nous la raconte. Une robe rouge est suspendue dans le vide. Il l’enfile. Et devient Maria.

En robe rouge, Félix Vannoorenberghe devient Maria. ©Lara Herbinia

Pendant une heure, il sera, aussi, tour à tour, chacun des villageois : Simeone, la grand-mère de Maria, les frères ouvriers, un joueur de foot, le président du club des chasseurs, le garagiste transit d’amour pour elle, son amie Teresa… Jonglant admirablement entre narration, jeu des personnages successifs et adresse au public, le jeune comédien livre une prestation à couper le souffle. Le spectateur n’est plus assis dans la salle : il marche, inexorable, quelque part dans le sud de l’Italie.

Tour à tour, Félix Vannoorenberghe interprète des habitants du village. ©Lara Herbinia

Pour personnifier ce cortège chamarré, Charly Kleinermann et Thibaut De Coster ont imaginé, avec le concours du régisseur lumières Jérôme Dejean, une scénographie digne des techniques du Caravage. Tel un artiste qui peint par touches de couleur, chaque personnage évoqué est identifié par un vêtement glissant le long d’un fil, composant peu à peu, en arrière-plan, un incroyable vestiaire-tableau.

Dans son combat, Maria n’est plus seule.

-- > Bruxelles, Poche, jusqu’au 3 juin, à partir de 14 ans. Infos et rés. au 02.649.17.27 ou sur www.poche.be