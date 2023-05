“La Grande Nymphe”, mythologie émancipée, érotisme revendiqué, archives et patins à roulettes

Ces images datent d'août, 9 mois avant la nouvelle création, tout juste éclose au Kunsten. Le temps de maîtriser mieux le roller quad. Le temps aussi de poursuivre les recherches pour Lara Barsacq, férue d’archives qu’elle se plaît à transformer activement, au présent.

Après avoir bouclé sa trilogie composée de Lost in Ballets russes (2018, autobiographie en lien avec l’artiste décorateur et costumier Léon Bakst), IDA don’t cry me love (2019, autour d’Ida Rubinstein) et Fruit Tree (2021, à propos de Bronislava Nijinska), la danseuse et chorégraphe n’a pourtant pas entièrement tourné le dos aux Ballets russes. Si elle continue de s’intéresser aux femmes oubliées ou méconnues de l’histoire de la danse, c’est à présent par le biais d’un personnage fictionnel.

Retour aux sources: L’après-midi d’un faune, poème de Stéphane Mallarmé, mis en musique par Claude Debussy, avec son Prélude, et sur lequel Nijinski crée en 1912 une courte chorégraphie conclue par la jouissance du Faune une fois la Grande Nymphe partie, précédée par les six petites nymphes.

Extrême sophistication, totale décontraction

Ces bases posées, Lara Barsacq et ses complices peuvent déployer cet opus qui dialogue et bouge, qui chante et observe, qui ose l’introspection autant que l’affirmation du désir. Tout cela sur les sons electro sculptés par Cate Hortl, avec la présence imposante et délicate de Marta Capaccioli. Avec des étoffes ornées (Sofie Durnez), des digressions littéraires, une visite dans la réserve de costumes du Palais Garnier...

Sofie Durnez signe décor et costumes de "La Grande Nymphe". ©Sybille Cornet | RHoK

À travers son vocabulaire gestuel aussi précis que fluide, ses poses picturales, ses lenteurs et ses accélérations, son érotisme revendiqué, Lara Barsacq poursuit son jeu de construction, entre références, justesse, équilibre et perpétuelle transformation.

En résulte une œuvre d’une extrême sophistication livrée en toute décontraction. Déjà présente dans les deux pièces précédentes, Marta Capaccioli se montre à nouveau une comparse d’exception – jusqu’au finale où, en solo, elle donne sa version toute personnelle de la Grande Nymphe tandis que Léonore Frommlet, Wanying Émilie Koang et Alyssia Hondekijn interprètent en direct le Prélude de Debussy.