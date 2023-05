”Ma Sœur, mon Amour”, ode aux nonnes lesbiennes

Tout démarre avec “une rencontre” : le livre Lesbian Nuns : Breaking Silence de Rosemary Curb et Nancy Manahan, traduit en français par Ma Sœur, mon Amour : les religieuses lesbiennes brisent le silence. “Sorti en 1985 aux États-Unis, ce livre avait fait un tollé, raconte Aline La Sardine. Il comprend une cinquantaine de récits de religieuses ou ex-religieuses lesbiennes. Cette lecture a été un vrai bouleversement pour moi”.

Elle explique : “Sans avoir reçu une éducation hyper catholique, j’ai ressenti dans ces récits, qui parlent de l’interdiction, de la complexité d’être lesbienne dans un lieu institutionnel religieux, beaucoup d’écho à ce que j’avais vécu lorsque j’étais ado”. Puis, “il y avait dans ces récits ce double coming-out que je trouvais à la fois intéressant et complexe”, poursuit-elle.

guillement "Se réapproprier les codes religieux, tout ce qui nous a été interdit, c'est assez jubilatoire."

”Quand ces femmes sortaient du couvent et se retrouvaient, pour la plupart, dans des mouvements féministes lesbiens, elles se sentaient très à l’aise d’être en coming-out lesbien. Par contre, dire qu’elles avaient été religieuses, c’était très compliqué. Aujourd’hui encore, je pense que pour plein de personnes qui ont une foi, qu’elle soit liée à une religion ou non, ce n’est pas forcément simple d’avoir sa place dans la communauté LGBQIA +. Cela s’explique à l’aune de notre rapport avec l’institution religieuse : on en a pris plein la gueule.” Donc, enchaîne-t-elle, “se réapproprier les codes religieux, tout ce qui nous a été interdit, c’est assez jubilatoire”.

Supplication vocale, cassures…

De cette cinquantaine de récits, Aline La Sardine en a choisi un seul comme point de départ de Ma Sœur, mon Amour : celui de Coriandre, sœur lesbienne américaine entrée dans le couvent des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, à Hollywood dans les années 60.

Amours, révoltes, visions, peurs, interdits, engagements…, “le récit de Coriandre est plein de rebondissements”, décrit la performeuse. “Sa vie est un vrai road-movie, presque un conte de fées tant il y a de choses magiques qui s’y passent, mais il y a aussi des moments douloureux.”

La performeuse et conteuse Aline La Sardine est accompagnée sur scène par la musicienne Casta. ©Novella De Giorgi

Accompagnée sur scène de la multi-instrumentiste Casta, la performeuse a construit Ma Soeur, mon Amour comme “une succession fluide de tableaux visuels, vocaux et musicaux très marqués”. Joyeusement déjanté, ce “cantique électro-gouine” mêle aussi bien des musiques des années 80 que de la musique modale du Xe siècle, du rock, de la pop…

”Par exemple, pour les moments de douleur physique ou de contrainte ; les moments de culpabilité (bien ancrée par l’Église et le monde judéo-chrétien), détaille-t-elle, j’ai travaillé sur la supplication vocale, les cassures, etc., avec Casta qui me soutient à la musique avec des sonorités presque inspirées du vieux film d’horreur Suspiria. On essaie vraiment de baigner le public dans ces ambiances très fortes”.

La voix des femmes dans l’espace public

En tant que conteuse, le travail de transmission, de la voix est “le centre absolu” de toute sa démarche artistique. “La voix chantée mais aussi parlée, insiste Aline La Sardine, qui est une spécificité de ce spectacle et de ce que je défends en tant qu’artiste”. “L’idée est de ne pas être dans un récit où la voix est lisse. D’ailleurs, dans ce spectacle, au niveau des couleurs vocales, on n’y va pas de main morte, sourit-elle. C’est vivant.”

guillement Dès que l'on prend une place vocale un peu plus importante en tant que femme, il y a vite des remarques, ça ne plaît pas."

Plus globalement, “la voix des femmes dans l’espace public, c’est l’une de mes grandes batailles, reprend-elle. J’observe à quel point la voix des femmes est discrète ou tue dans l’espace public. Dès que l’on prend une place vocale un peu plus importante en tant que femme, il y a vite des remarques, ça ne plaît pas. Parfois, le spectre vocal que je prends peut aussi perturber le public, mais il y a cette envie de casser tous ces murs, y compris ceux de l’Église”.

Colonisation, prêtes pédophiles…

Si Ma Sœur, mon Amour est fondé sur la narration (le récit de Coriandre), il contient aussi un volet engagé, politique, “le rituel”, traversé de références à plusieurs religieuses et féministes qui ont marqué la petite et la grande Histoire comme Hildegarde Von Bingen, Sœur Sourire….

”En 2023, on ne peut pas s’arrêter juste à l’histoire de Coriandre, car il y a trop de choses à dénoncer, estime Aline La Sardine. Colonisation, prêtres pédo-criminels, abuseurs de nonnes…, dans ce passage, il y a tout qui sort. Bien sûr, ce n’est pas simple à entendre, mais c’est une réalité qu’on ne peut pas taire”. “Pour cela, nous avons dû beaucoup travailler vocalement sur la colère : comment balancer à un public une colère qui est hyper légitime, mais sans violence”, relève-t-elle.

Voile, dorures, paillettes..., l'esthétique de "Ma Sœur, mon Amour" se veut soignée et kitsch. ©Novella De Giorgi

Malgré cette colère, cette réalité encore difficile, “le spectacle est plein de couleurs”, relève la performeuse. Outre le texte et les arrangements musicaux, les deux artistes ont aussi réfléchi à une esthétique soignée mais kitch, avec voiles et cornettes, paillettes, dorures, fleurs et bougies inspirés du décorum religieux. “Il y a de la joie et de l’humour qui se dégagent et qui font du bien par rapport à cette thématique qui pourrait être lourde, conclut Aline La Sardine. Cela va aussi à l’encontre des stéréotypes selon lesquels les lesbiennes n’ont pas d’humour. Bah si, en fait ! Et, ici, c’est vachement mis en valeur”.

-- > Dans le cadre du festival Ladyfest BXL, au Centre culturel Jacques Franck (Saint-Gilles), le 27 mai à 21h30. Infos et rés. au 02.538.90.20 ou sur www.lejacquesfranck.be

-- > Mais aussi le 25 janvier 2024 à la Balsamine à Bruxelles