Au Kunstenfestivaldesarts, passer la nuit à Kanal, avec vue sur le canal

Des matelas encore empilés, des panneaux de bois suspendus selon divers angles, des mobiles de laine feutrée, brute et douce à la fois, des sons qui se mêlent. Les visiteuses et visiteurs sont invités à déballer un “cadeau temporaire”: des objets qui, manipulés ensemble, produiront des sonorités diverses, selon les matières, le rythme qu’on leur imprime.

Des billes et des récipients, des mouvements et de la voix, des corps mobiles ou allongés. L’expérience de “Nocturnes for a Society”, à vivre à Kanal-Centre Pompidou/K1. ©Veerle Vercauteren for Fondation Kanal

Des billes de céramique tournoyant dans un bol, deux coupelles gigognes qui s’entrechoquent, le frottement d’une paire d’assiettes… Des personnes circulent, enregistrent ces expérimentations, d’autres les mixent et les diffusent. Tout est mouvement dans cette “performance immersive”.

Polyphonies inédites

Participative sans pression, la proposition de la créatrice sonore et performeuse Myriam Van Imschoot et du créateur lumière et scénographe Lucas van Haesbroeck fait de la nuit et de la communauté momentanée constituée pour l’occasion une espèce particulière de cocon. Un havre intime et pluriel, un temps long aussi, puisque la traversée durera toute la nuit.

Myriam Van Imschoot, créatrice sonore, s'intéresse aux implications sociales et politiques des "nouvelles polyphonies". ©Veerle Vercauteren for Fondation Kanal

Exploratrice de “nouvelles polyphonies”, Myriam Van Imschoot se passionne pour ce qui fait lien entre les humains, les lieux, les objets. L’action de la voix ici crée une cohésion vibratoire lorsque, après avoir partagé une soupe, une fois la nuit tombée, le sommeil peut s’inviter dans l’assemblée.

Le grand sommeil

Outre la dimension du collectif, Nocturnes for a society a bien pour sujet, aussi, le sommeil. Ingrédient capital de nos vies, problématique souvent, douloureusement absent parfois. Sommeil naturel ou artificiel. Sommeil choisi ou subi, revigorant ou létal, mythologique ou paradoxal.

"Nocturnes for a society" invente un havre de repos pour une communauté temporaire. Un cocon dans la ville. ©Veerle Vercauteren for Fondation Kanal

S’engager, parmi une septantaine d’autres personnes, dans cette aventure pas banale, c’est approcher de ce que le Kaaitheater (d’ailleurs soutien de l’aventure) s’était donné pour slogan alors que le covid avait forcé la population à l’isolement : “How to be many”, comment être plusieurs.

Prendre part, dès le soir, à cette installation participative, c’est se baigner – avec vue sur le canal – dans un flot de sons, une léthargie habitée, partagée, à la fois presque anodine et complètement inouïe. Et en ressortir au petit matin dans un état d’éveil sans pareil, l’esprit empli de mondes inédits.